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Названы главные тренды корпоративов в России в 2024 году

Названы главные тренды корпоративов в России в 2024 году - 29.12.2024, ПРАЙМ

Названы главные тренды корпоративов в России в 2024 году

Российские компании в уходящем году стали чаще проводить тематические корпоративы, в тренде - вечера в стиле ретро, путешествия во времени и мистические квесты, | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T18:18+0300

2024-12-29T18:18+0300

2024-12-29T18:19+0300

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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Российские компании в уходящем году стали чаще проводить тематические корпоративы, в тренде - вечера в стиле ретро, путешествия во времени и мистические квесты, рассказал РИА Новости основатель проекта для лидеров делового туризма MICE-Connection Дмитрий Лапатин. "Независимо от того, какой бюджет заложен на проведение корпоратива и какой масштаб выбран, сегодня можно обозначить пять основных трендов в организации новогодних корпоративов, продиктованных стремлением сделать праздник более запоминающимся. Первый тренд - тематические вечеринки. Этот тренд продолжает набирать обороты. Российские компании выбирают вечера в ретростиле или в декорациях кинофильмов, проводят мистические квесты или шоу талантов, что добавляет необычности и интерактива вечернему мероприятию", - рассказал Лапатин. Он отметил, что в этом году особенно популярна тематика 1990-х в стиле "Руки вверх!" и "Иванушки International". "Некоторые идут еще дальше и создают на новогоднем празднике целую вселенную. Так одна из компаний-клиентов MICE-Connection организовала корпоратив на тему путешествий во времени, где каждый отдел представлял собой определенное историческое время — Средневековье, 1980-е, будущее и далее. Были задействованы интерактивные декорации и тематические костюмы для полного погружения в атмосферу", - поделился Лапатин. Эксперт рассказал, что среди компаний также популярны интерактивные мероприятия. "С ростом интереса к виртуальной реальности появляются идеи для использования этих технологий на корпоративных праздниках. Для интерактива также используют шоу с иллюзионистами, акробатами или кавер-группами, устраивают конкурсы и лотереи, устанавливают фотобудки и видеостудии, чтобы сохранить воспоминания, организовывают кулинарные мастер-классы и гастрономические путешествия, которые вовлекают и обучают одновременно", - сообщил он. В числе трендов и гибридные мероприятия. "Многие компании работают в удаленном режиме, полностью или частично. Поэтому современные корпоративы также могут сочетать очные и виртуальные форматы, что позволяет всем сотрудникам участвовать в торжестве, независимо от их местоположения. Устраивают для своих сотрудников квизы, телемосты, праздничные стримы и даже онлайн-сериалы", - рассказал эксперт. "Входят в моду события с акцентом на заботу об экологии. Организации заказывают банкеты, где для декора используются перерабатываемые материалы, отказываются от пластиковых изделий, используют сезонные и локальные продукты, чтобы поддержать местных производителей", - также отметил Лапатин. Он добавил, что все чаще корпоративы включают в себя и элементы благотворительности, когда сотрудники организовывают сбор средств или занимаются совместной волонтерской деятельностью.

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россия, бизнес, корпоратив