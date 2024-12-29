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В Германии предложили ЕЦБ подумать о включении в резервы криптоактивов
В Германии предложили ЕЦБ подумать о включении в резервы криптоактивов - 29.12.2024, ПРАЙМ
В Германии предложили ЕЦБ подумать о включении в резервы криптоактивов
Уволенный осенью канцлером ФРГ Олафом Шольцем министр финансов Кристиан Линднер заявил в воскресенье, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) следует... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T21:33+0300
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Уволенный осенью канцлером ФРГ Олафом Шольцем министр финансов Кристиан Линднер заявил в воскресенье, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) следует рассмотреть возможность включения в свои резервы активов в криптовалютах. "Криптоактивы составляют значительную часть глобального роста благосостояния. В США центральный банк (Федеральная резервная система - ред.) даже рассматривает возможность включения их в свои резервы. Франкфурт (ЕЦБ - ред.) также должен изучить этот вопрос. Германия и Европа не должны позволить себе снова остаться позади", - написал Линднер в социальной сети Х. В ноябре газета Washington Post сообщала, что лидеры криптоиндустрии призывают избранного президента США Дональда Трампа создать своего рода федеральный "биткоиновый" резерв, который в перспективе может снизить американский госдолг. Ранее газета Politico сообщала, что возвращение Трампа в Белый дом и активная поддержка криптовалютного лобби могут привести к значительным изменениям в регулировании цифровых активов в США. Согласно ее данным, новый срок Трампа может стать первым президентским циклом, в котором криптоиндустрия получит открытое одобрение на высшем уровне. Республиканцы также давно обсуждают возможность создания стратегического резерва биткоинов - предложения, которые ранее считались фантастическими. В середине декабря председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что орган не рассматривает в настоящее время возможность покупки биткоина.
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германия, ецб, финансы, криптоактивы
Экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕЦБ, Финансы, Криптоактивы
В Германии предложили ЕЦБ подумать о включении в резервы криптоактивов
Экс-министр финансов ФРГ призвал ЕЦБ подумать о внесении в резервы криптоактивов
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Уволенный осенью канцлером ФРГ Олафом Шольцем министр финансов Кристиан Линднер заявил в воскресенье, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) следует рассмотреть возможность включения в свои резервы активов в криптовалютах.
"Криптоактивы составляют значительную часть глобального роста благосостояния. В США центральный банк (Федеральная резервная система - ред.) даже рассматривает возможность включения их в свои резервы. Франкфурт (ЕЦБ - ред.) также должен изучить этот вопрос. Германия и Европа не должны позволить себе снова остаться позади", - написал Линднер в социальной сети Х.
В ноябре газета Washington Post сообщала, что лидеры криптоиндустрии призывают избранного президента США Дональда Трампа создать своего рода федеральный "биткоиновый" резерв, который в перспективе может снизить американский госдолг.
Ранее газета Politico сообщала, что возвращение Трампа в Белый дом и активная поддержка криптовалютного лобби могут привести к значительным изменениям в регулировании цифровых активов в США. Согласно ее данным, новый срок Трампа может стать первым президентским циклом, в котором криптоиндустрия получит открытое одобрение на высшем уровне. Республиканцы также давно обсуждают возможность создания стратегического резерва биткоинов - предложения, которые ранее считались фантастическими.
В середине декабря председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что орган не рассматривает в настоящее время возможность покупки биткоина.
ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны