https://1prime.ru/20241229/krushenie-853950037.html

Путин и Алиев обсудили крушение самолета AZAL возле Актау

Путин и Алиев обсудили крушение самолета AZAL возле Актау - 29.12.2024, ПРАЙМ

Путин и Алиев обсудили крушение самолета AZAL возле Актау

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение различных | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T15:12+0300

2024-12-29T15:12+0300

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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL). Об этом сообщили в Кремле. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 самолет AZAL потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. Согласно первым данным Росавиации, командир воздушного судна решил уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным AZAL, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По данным посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 граждан РФ.Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в пятницу заявил, что самолет AZAL подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил в пятницу о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной. По его словам, украинские БПЛА в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", который предполагает немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по словам Ядрова, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Глава Росавиации отметил, что командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагали другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.

https://1prime.ru/20241229/samolet-853948488.html

азербайджан

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россия, кремль, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, azal