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На Кубани выросла протяженность загрязненной мазутом береговой полосы

На Кубани выросла протяженность загрязненной мазутом береговой полосы - 29.12.2024, ПРАЙМ

На Кубани выросла протяженность загрязненной мазутом береговой полосы

Длина загрязненной мазутом береговой полосы на Кубани после ЧП с танкерами, выросла до 61 километра. Об этом сообщили в региональном оперштабе. | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T18:37+0300

2024-12-29T18:37+0300

2024-12-29T18:37+0300

происшествия

россия

кубань

мазут

загрязнение

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КРАСНОДАР, 29 дек – ПРАЙМ. Длина загрязненной мазутом береговой полосы на Кубани после ЧП с танкерами, выросла до 61 километра. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Ранее глава региона Вениамин Кондратьев также сообщал, что постоянная очистка от нефтепродуктов ведется на береговой линии Краснодарского края протяженностью 55 километров. По данным оперштаба, в Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута на семи километрах берега. "В результате протяженность береговой полосы, которая подлежит уборке, увеличилась до 61 километра", — сказано в сообщении. Отмечается, что в Темрюкском районе протяженность загрязнений достигла 19 километров, а в Анапе она по-прежнему составляет 42 километра. По данным властей, новый участок загрязнения в Темрюкском районе представляет собой небольшие фрагменты мазутных комков и капель вдоль берега от мыса Тузла в сторону мыса Панагия, не доходя до него. Организовываются работы по уборке территории. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По данным экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.

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россия, кубань, мазут, загрязнение