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Лавров призвал не гадать, что будет после истечения ДСНВ - 29.12.2024, ПРАЙМ
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Лавров призвал не гадать, что будет после истечения ДСНВ
Лавров призвал не гадать, что будет после истечения ДСНВ - 29.12.2024, ПРАЙМ
Лавров призвал не гадать, что будет после истечения ДСНВ
Глава МИД России Сергей Лавров призвал не гадать о том, что может произойти после февраля 2026 года, когда закончится срок действия Договора о сокращении... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T08:24+0300
2024-12-29T08:24+0300
сергей лавров
мид рф
дснв
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров призвал не гадать о том, что может произойти после февраля 2026 года, когда закончится срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).В интервью РИА Новости он пояснил, что за год "многое может случиться"."Что будет после февраля 2026 года, когда ДСНВ прекратит своё существование, мы сейчас загадывать резона не видим. В предстоящий год ещё многое может случиться. Так что на данном этапе было бы преждевременно, да и неразумно анонсировать наши возможные ходы в этой чувствительной сфере. Будет день - будет пища", - отметил глава российской дипломатии. Министр напомнил, что Россия сейчас продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку действия документа. Лавров добавил, что до момента отказа США от сегодняшнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 7.00 мск.
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сергей лавров, мид рф, дснв
Сергей Лавров, МИД РФ, ДСНВ
08:24 29.12.2024
 
Лавров призвал не гадать, что будет после истечения ДСНВ

Лавров призвал не гадать, что будет после истечения ДСНВ: за год многое может случиться

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров призвал не гадать о том, что может произойти после февраля 2026 года, когда закончится срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
В интервью РИА Новости он пояснил, что за год "многое может случиться".
"Что будет после февраля 2026 года, когда ДСНВ прекратит своё существование, мы сейчас загадывать резона не видим. В предстоящий год ещё многое может случиться. Так что на данном этапе было бы преждевременно, да и неразумно анонсировать наши возможные ходы в этой чувствительной сфере. Будет день - будет пища", - отметил глава российской дипломатии.
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Министр напомнил, что Россия сейчас продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку действия документа.
Лавров добавил, что до момента отказа США от сегодняшнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 7.00 мск.
 
Сергей ЛавровМИД РФДСНВ
 
 
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