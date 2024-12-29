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Лавров призвал не гадать, что будет после истечения ДСНВ
Лавров призвал не гадать, что будет после истечения ДСНВ - 29.12.2024, ПРАЙМ
Лавров призвал не гадать, что будет после истечения ДСНВ
Глава МИД России Сергей Лавров призвал не гадать о том, что может произойти после февраля 2026 года, когда закончится срок действия Договора о сокращении... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T08:24+0300
2024-12-29T08:24+0300
2024-12-29T08:24+0300
сергей лавров
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров призвал не гадать о том, что может произойти после февраля 2026 года, когда закончится срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).В интервью РИА Новости он пояснил, что за год "многое может случиться"."Что будет после февраля 2026 года, когда ДСНВ прекратит своё существование, мы сейчас загадывать резона не видим. В предстоящий год ещё многое может случиться. Так что на данном этапе было бы преждевременно, да и неразумно анонсировать наши возможные ходы в этой чувствительной сфере. Будет день - будет пища", - отметил глава российской дипломатии. Министр напомнил, что Россия сейчас продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку действия документа. Лавров добавил, что до момента отказа США от сегодняшнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 7.00 мск.
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сергей лавров, мид рф, дснв
Сергей Лавров, МИД РФ, ДСНВ
Лавров призвал не гадать, что будет после истечения ДСНВ
Лавров призвал не гадать, что будет после истечения ДСНВ: за год многое может случиться
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров призвал не гадать о том, что может произойти после февраля 2026 года, когда закончится срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
В интервью РИА Новости он пояснил, что за год "многое может случиться".
"Что будет после февраля 2026 года, когда ДСНВ прекратит своё существование, мы сейчас загадывать резона не видим. В предстоящий год ещё многое может случиться. Так что на данном этапе было бы преждевременно, да и неразумно анонсировать наши возможные ходы в этой чувствительной сфере. Будет день - будет пища", - отметил глава российской дипломатии.
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Министр напомнил, что Россия сейчас продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку действия документа.
Лавров добавил, что до момента отказа США от сегодняшнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 7.00 мск.