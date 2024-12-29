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Рост рынка лизинга в сегменте ж/д подвижного состава замедлился

Рост рынка лизинга в сегменте ж/д подвижного состава замедлился - 29.12.2024, ПРАЙМ

Рост рынка лизинга в сегменте ж/д подвижного состава замедлился

Темпы роста рынка лизинга в сегменте железнодорожного подвижного состава в 2024 году замедлились, на это повлияли рост ключевой ставки, сокращение погрузки,... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T13:13+0300

2024-12-29T13:13+0300

2024-12-29T13:13+0300

экономика

лизинг

втб лизинг

железная дорога

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МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Темпы роста рынка лизинга в сегменте железнодорожного подвижного состава в 2024 году замедлились, на это повлияли рост ключевой ставки, сокращение погрузки, снижение пропускной способности сети и замедление оборота вагонов до рекордных значений, рассказала РИА Новости управляющий директор по лизингу подвижного состава "ВТБ Лизинг" Оксана Ивановская. "В 2024 году темпы роста рынка лизинга в сегменте ж/д подвижного состава замедлились... На ситуацию влияли рост ключевой ставки, сокращение погрузки, снижение пропускной способности сети и замедление оборота вагонов до рекордных значений. Наряду с этим инфляционная составляющая, дефицит литых деталей и кадровые ограничения приводили к росту цен на вагоны, что также оказывало повышенную нагрузку на владение ж/д парком", – отметила Ивановская. По данным "Эксперт РА", в первом полугодии 2024 года новый бизнес в лизинге железнодорожного подвижного состава снизился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам девяти месяцев сегмент показал положительную динамику в 44% в годовом выражении, однако основной рост в этом году произошел только в третьем квартале благодаря разовой крупной сделке в пассажирском транспорте. "По факту без учета данной сделки направление лизинга железнодорожного состава могло бы вновь продемонстрировать снижение нового бизнеса", - заключила Ивановская.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

лизинг, втб лизинг, железная дорога