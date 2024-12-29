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Рост рынка лизинга в сегменте ж/д подвижного состава замедлился
Рост рынка лизинга в сегменте ж/д подвижного состава замедлился - 29.12.2024, ПРАЙМ
Рост рынка лизинга в сегменте ж/д подвижного состава замедлился
Темпы роста рынка лизинга в сегменте железнодорожного подвижного состава в 2024 году замедлились, на это повлияли рост ключевой ставки, сокращение погрузки,... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T13:13+0300
2024-12-29T13:13+0300
2024-12-29T13:13+0300
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МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Темпы роста рынка лизинга в сегменте железнодорожного подвижного состава в 2024 году замедлились, на это повлияли рост ключевой ставки, сокращение погрузки, снижение пропускной способности сети и замедление оборота вагонов до рекордных значений, рассказала РИА Новости управляющий директор по лизингу подвижного состава "ВТБ Лизинг" Оксана Ивановская. "В 2024 году темпы роста рынка лизинга в сегменте ж/д подвижного состава замедлились... На ситуацию влияли рост ключевой ставки, сокращение погрузки, снижение пропускной способности сети и замедление оборота вагонов до рекордных значений. Наряду с этим инфляционная составляющая, дефицит литых деталей и кадровые ограничения приводили к росту цен на вагоны, что также оказывало повышенную нагрузку на владение ж/д парком", – отметила Ивановская. По данным "Эксперт РА", в первом полугодии 2024 года новый бизнес в лизинге железнодорожного подвижного состава снизился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам девяти месяцев сегмент показал положительную динамику в 44% в годовом выражении, однако основной рост в этом году произошел только в третьем квартале благодаря разовой крупной сделке в пассажирском транспорте. "По факту без учета данной сделки направление лизинга железнодорожного состава могло бы вновь продемонстрировать снижение нового бизнеса", - заключила Ивановская.
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лизинг, втб лизинг, железная дорога
Экономика, лизинг, ВТБ лизинг, железная дорога
Рост рынка лизинга в сегменте ж/д подвижного состава замедлился
"ВТБ Лизинг": рост рынка лизинга в сегменте ж/д подвижного состава замедлился в 2024 году
МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Темпы роста рынка лизинга в сегменте железнодорожного подвижного состава в 2024 году замедлились, на это повлияли рост ключевой ставки, сокращение погрузки, снижение пропускной способности сети и замедление оборота вагонов до рекордных значений, рассказала РИА Новости управляющий директор по лизингу подвижного состава "ВТБ Лизинг" Оксана Ивановская.
"В 2024 году темпы роста рынка лизинга в сегменте ж/д подвижного состава замедлились... На ситуацию влияли рост ключевой ставки, сокращение погрузки, снижение пропускной способности сети и замедление оборота вагонов до рекордных значений. Наряду с этим инфляционная составляющая, дефицит литых деталей и кадровые ограничения приводили к росту цен на вагоны, что также оказывало повышенную нагрузку на владение ж/д парком", – отметила Ивановская.
По данным "Эксперт РА", в первом полугодии 2024 года новый бизнес в лизинге железнодорожного подвижного состава снизился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам девяти месяцев сегмент показал положительную динамику в 44% в годовом выражении, однако основной рост в этом году произошел только в третьем квартале благодаря разовой крупной сделке в пассажирском транспорте.
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"По факту без учета данной сделки направление лизинга железнодорожного состава могло бы вновь продемонстрировать снижение нового бизнеса", - заключила Ивановская.