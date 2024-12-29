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В России определили порядок беспошлинного ввоза сливочного масла

В России определили порядок беспошлинного ввоза сливочного масла - 29.12.2024, ПРАЙМ

В России определили порядок беспошлинного ввоза сливочного масла

Правительство определило порядок беспошлинного ввоза в Россию сливочного масла, уполномоченным координирующим органом назначен Минсельхоз, сообщила пресс-служба | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T14:41+0300

2024-12-29T14:41+0300

2024-12-29T14:41+0300

экономика

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импорт

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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Правительство определило порядок беспошлинного ввоза в Россию сливочного масла, уполномоченным координирующим органом назначен Минсельхоз, сообщила пресс-служба кабмина. "Подписано постановление, определяющее порядок беспошлинного ввоза в Россию сливочного масла в соответствии с ранее утверждённым решением совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)", - говорится в сообщении. Уполномоченным органом, координирующим беспошлинный ввоз, определён Минсельхоз – он будет осуществлять выдачу подтверждения соответствия ввозимого масла параметрам, необходимым для предоставления тарифной льготы. В конце ноября совет Евразийской экономической комиссии отменил пошлину на ввоз 25 тысяч тонн сливочного масла в Россию. Решение будет действовать до середины июня 2025 года. В середине декабря оно было парафировано представителями правительств стран ЕАЭС, а 23 декабря вступило в силу. Беспошлинный ввоз сливочного масла будет способствовать поддержанию стабильности внутреннего продовольственного рынка.

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россия, правительство рф, масло, импорт