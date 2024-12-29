https://1prime.ru/20241229/medvedev-853950356.html

Трамп и Маск могут купить Гренландию, Канаду и Британию, считает Медведев

Трамп и Маск могут купить Гренландию, Канаду и Британию, считает Медведев - 29.12.2024, ПРАЙМ

Трамп и Маск могут купить Гренландию, Канаду и Британию, считает Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск могут... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T15:25+0300

2024-12-29T15:25+0300

2024-12-29T15:55+0300

политика

сша

дональд трамп

илон маск

канада

гренландия

панамский канал

дмитрий медведев

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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск могут купить Гренландию, Канаду, Британию и Панамский канал, а затем сделать их своей частной собственностью. Медведев задался в соцсети X вопросом, зачем США включать в свой состав Канаду, Гренландию и даже Британию, а также возвращать Панамский канал. По его мнению, "есть более цивилизованный способ: пусть их просто приобретут Дональд Трамп и Илон Маск в частную собственность". Трамп 18 декабря предложил рассмотреть возможность включения Канады в состав США в качестве 51-го штата. По его словам, такой шаг мог бы значительно снизить расходы канадцев. Ранее он в шутку назвал канадского премьера Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Вашингтоном тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность. В правительстве Канады в ответ на это заявили, что настроены решительно отстаивать интересы страны в свете комментариев будущего президента США о Канаде как об "американском штате". Трамп 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Он отметил, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества. В понедельник Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал своё решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться.

https://1prime.ru/20241228/tramp-853920512.html

сша

канада

гренландия

панамский канал

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сша, дональд трамп, илон маск, канада, гренландия, панамский канал, дмитрий медведев