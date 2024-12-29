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Трамп и Маск могут купить Гренландию, Канаду и Британию, считает Медведев - 29.12.2024, ПРАЙМ
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Трамп и Маск могут купить Гренландию, Канаду и Британию, считает Медведев
Трамп и Маск могут купить Гренландию, Канаду и Британию, считает Медведев - 29.12.2024, ПРАЙМ
Трамп и Маск могут купить Гренландию, Канаду и Британию, считает Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск могут... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T15:25+0300
2024-12-29T15:55+0300
политика
сша
дональд трамп
илон маск
канада
гренландия
панамский канал
дмитрий медведев
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск могут купить Гренландию, Канаду, Британию и Панамский канал, а затем сделать их своей частной собственностью. Медведев задался в соцсети X вопросом, зачем США включать в свой состав Канаду, Гренландию и даже Британию, а также возвращать Панамский канал. По его мнению, "есть более цивилизованный способ: пусть их просто приобретут Дональд Трамп и Илон Маск в частную собственность". Трамп 18 декабря предложил рассмотреть возможность включения Канады в состав США в качестве 51-го штата. По его словам, такой шаг мог бы значительно снизить расходы канадцев. Ранее он в шутку назвал канадского премьера Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Вашингтоном тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность. В правительстве Канады в ответ на это заявили, что настроены решительно отстаивать интересы страны в свете комментариев будущего президента США о Канаде как об "американском штате". Трамп 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Он отметил, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества. В понедельник Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал своё решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться.
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сша
канада
гренландия
панамский канал
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сша, дональд трамп, илон маск, канада, гренландия, панамский канал, дмитрий медведев
Политика, США, Дональд Трамп, Илон Маск, КАНАДА, Гренландия, Панамский канал, Дмитрий Медведев
15:25 29.12.2024 (обновлено: 15:55 29.12.2024)
 
Трамп и Маск могут купить Гренландию, Канаду и Британию, считает Медведев

Медведев предположил, что Трамп и Маск могут купить Гренландию, Канаду, Британию

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточный федеральный округ. День второй
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточный федеральный округ. День второй - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск могут купить Гренландию, Канаду, Британию и Панамский канал, а затем сделать их своей частной собственностью.
Медведев задался в соцсети X вопросом, зачем США включать в свой состав Канаду, Гренландию и даже Британию, а также возвращать Панамский канал. По его мнению, "есть более цивилизованный способ: пусть их просто приобретут Дональд Трамп и Илон Маск в частную собственность".
Трамп 18 декабря предложил рассмотреть возможность включения Канады в состав США в качестве 51-го штата. По его словам, такой шаг мог бы значительно снизить расходы канадцев. Ранее он в шутку назвал канадского премьера Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Вашингтоном тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность. В правительстве Канады в ответ на это заявили, что настроены решительно отстаивать интересы страны в свете комментариев будущего президента США о Канаде как об "американском штате".
Трамп 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Он отметил, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества.
В понедельник Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал своё решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться.
Донадьд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
"Выйдет победителем". К Трампу обратились с посланием о России
Вчера, 09:20
 
ПолитикаСШАДональд ТрампИлон МаскКАНАДАГренландияПанамский каналДмитрий Медведев
 
 
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