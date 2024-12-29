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На пляже Аршинцевской косы в Крыму обнаружили нефтепродукты - 29.12.2024, ПРАЙМ
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На пляже Аршинцевской косы в Крыму обнаружили нефтепродукты
На пляже Аршинцевской косы в Крыму обнаружили нефтепродукты - 29.12.2024, ПРАЙМ
На пляже Аршинцевской косы в Крыму обнаружили нефтепродукты
На городском пляже Аршинцевской косы в Крыму обнаружили нефтепродукты после чрезвычайного происшествия с танкерами. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МЧС | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T19:38+0300
2024-12-29T20:02+0300
происшествия
россия
крым
мчс
мазут
загрязнение
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. На городском пляже Аршинцевской косы в Крыму обнаружили нефтепродукты после чрезвычайного происшествия с танкерами. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МЧС России. Отмечается, что всего с момента начала работ сотрудники ведомства и волонтеры собрали 63 597 тонн загрязненного песка и грунта. При этом, по данным ведомства, в Крыму нефтепродукты были обнаружены на городском пляже Аршинцевской косы. МЧС уточнило, что на Кубани обследовали 220 километров береговой линии. Были выявлены участки выброса нефтепродуктов вдоль берега от мыса Тузла в сторону мыса Панагия. Сейчас работы по сбору и вывозу загрязненного мазутом грунта ведутся на участке общей протяженностью 61 километр, добавили в ведомстве. Из сообщения следует, что с начала работ был обследован, в том числе повторно, 861 километр береговой линии, за сутки — 127 километров. При этом было собрано и вывезено более 226 тонн, а за сутки — свыше семи тонн загрязненного песка и грунта. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Поданным экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло примерно 40% топлива. В четверг в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению пострадавших от мазута птиц.
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россия, крым, мчс, мазут, загрязнение
Происшествия, РОССИЯ, КРЫМ, МЧС, мазут, загрязнение
19:38 29.12.2024 (обновлено: 20:02 29.12.2024)
 
На пляже Аршинцевской косы в Крыму обнаружили нефтепродукты

МЧС: на пляже Аршинцевской косы в Крыму нашли нефтепродукты после ЧП с танкерами

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЯлта, Крым
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. На городском пляже Аршинцевской косы в Крыму обнаружили нефтепродукты после чрезвычайного происшествия с танкерами. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МЧС России.
Отмечается, что всего с момента начала работ сотрудники ведомства и волонтеры собрали 63 597 тонн загрязненного песка и грунта. При этом, по данным ведомства, в Крыму нефтепродукты были обнаружены на городском пляже Аршинцевской косы.
МЧС уточнило, что на Кубани обследовали 220 километров береговой линии. Были выявлены участки выброса нефтепродуктов вдоль берега от мыса Тузла в сторону мыса Панагия. Сейчас работы по сбору и вывозу загрязненного мазутом грунта ведутся на участке общей протяженностью 61 километр, добавили в ведомстве.
Из сообщения следует, что с начала работ был обследован, в том числе повторно, 861 километр береговой линии, за сутки — 127 километров. При этом было собрано и вывезено более 226 тонн, а за сутки — свыше семи тонн загрязненного песка и грунта.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Поданным экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло примерно 40% топлива.
В четверг в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению пострадавших от мазута птиц.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
На Кубани выросла протяженность загрязненной мазутом береговой полосы
18:37
 
ПроисшествияРОССИЯКРЫММЧСмазутзагрязнение
 
 
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