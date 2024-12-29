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"Закопаны в землю": на Украине раскрыли правду о защите энергообъектов
"Закопаны в землю": на Украине раскрыли правду о защите энергообъектов - 29.12.2024, ПРАЙМ
"Закопаны в землю": на Украине раскрыли правду о защите энергообъектов
Создание фортификационных сооружений для защиты энергетических объектов на Украине было бессмысленным и привело к бесполезному расходованию бюджетных средств,... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T20:35+0300
2024-12-29T20:35+0300
2024-12-29T20:44+0300
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Создание фортификационных сооружений для защиты энергетических объектов на Украине было бессмысленным и привело к бесполезному расходованию бюджетных средств, считает украинский эксперт по энергетике Виктор Куртев. "Десятки миллиардов закопаны в землю, в буквальном смысле. Этого можно было не делать", — заявил он интервью журналистке Наталье Мосейчук.По мнению Куртева, ни один из защитных объектов окончательно не сооружен и завершение строительства возможно не раньше 2030 года."Это же бред <…>, кто это придумал?" — задался вопросом эксперт.Куртев считает, что такие инициативы продвигали лица, которые стремились заработать на строительстве. При этом "воровать можно было и на бетоне" для постройки оборонительных укреплений на фронте, от которых было бы больше пользы, заключил он.
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украина, коррупция на украине, строительство
УКРАИНА, коррупция на Украине, строительство
"Закопаны в землю": на Украине раскрыли правду о защите энергообъектов
Эксперт Куртев: сооружения для защиты энергообъектов от ударов РФ бесполезны
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Создание фортификационных сооружений для защиты энергетических объектов на Украине было бессмысленным и привело к бесполезному расходованию бюджетных средств, считает украинский эксперт по энергетике Виктор Куртев.
"Десятки миллиардов закопаны в землю, в буквальном смысле. Этого можно было не делать", — заявил он интервью журналистке Наталье Мосейчук.
По мнению Куртева, ни один из защитных объектов окончательно не сооружен и завершение строительства возможно не раньше 2030 года.
"Это же бред <…>, кто это придумал?" — задался вопросом эксперт.
Куртев считает, что такие инициативы продвигали лица, которые стремились заработать на строительстве. При этом "воровать можно было и на бетоне" для постройки оборонительных укреплений на фронте, от которых было бы больше пользы, заключил он.
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