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"Закопаны в землю": на Украине раскрыли правду о защите энергообъектов

"Закопаны в землю": на Украине раскрыли правду о защите энергообъектов - 29.12.2024, ПРАЙМ

"Закопаны в землю": на Украине раскрыли правду о защите энергообъектов

Создание фортификационных сооружений для защиты энергетических объектов на Украине было бессмысленным и привело к бесполезному расходованию бюджетных средств,... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T20:35+0300

2024-12-29T20:35+0300

2024-12-29T20:44+0300

украина

коррупция на украине

строительство

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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Создание фортификационных сооружений для защиты энергетических объектов на Украине было бессмысленным и привело к бесполезному расходованию бюджетных средств, считает украинский эксперт по энергетике Виктор Куртев. "Десятки миллиардов закопаны в землю, в буквальном смысле. Этого можно было не делать", — заявил он интервью журналистке Наталье Мосейчук.По мнению Куртева, ни один из защитных объектов окончательно не сооружен и завершение строительства возможно не раньше 2030 года."Это же бред <…>, кто это придумал?" — задался вопросом эксперт.Куртев считает, что такие инициативы продвигали лица, которые стремились заработать на строительстве. При этом "воровать можно было и на бетоне" для постройки оборонительных укреплений на фронте, от которых было бы больше пользы, заключил он.

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украина, коррупция на украине, строительство