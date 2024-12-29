https://1prime.ru/20241229/obvineniya-853955844.html

В МИД Словакии отвергли обвинения Зеленского в адрес Фицо

В МИД Словакии отвергли обвинения Зеленского в адрес Фицо - 29.12.2024, ПРАЙМ

В МИД Словакии отвергли обвинения Зеленского в адрес Фицо

Глава МИД Словакии Юрай Бланар назвал глупостью слова Владимира Зеленского, обвинившего словацкого премьер-министра Роберта Фицо в открытии энергетического... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T22:21+0300

2024-12-29T22:21+0300

2024-12-29T22:21+0300

политика

украина

словакия

роберт фицо

владимир зеленский

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БРАТИСЛАВА, 29 дек - ПРАЙМ. Глава МИД Словакии Юрай Бланар назвал глупостью слова Владимира Зеленского, обвинившего словацкого премьер-министра Роберта Фицо в открытии энергетического фронта против Киева. "Отвергаем любые глупости об открытии второго энергетического фронта, о котором необоснованно сочиняет украинский президент Владимир Зеленский, как и о каком-то выдуманном союзе с Владимиром Путиным", — написал Бланар на странице в соцсети Facebook*. Он отметил, что Братислава оказывала и будет оказывать гумпомощь гражданам Украины в рамках своих возможностей. Бланар выразил понимание того, что Украина подвергнута длительному военному конфликту, но отметил, что "именно поэтому они не должны были бы создавать новых врагов и выдумывать возникновение какого-то второго фронта, поскольку государства-члены Европейского союза, среди них и Словакия, поддерживает Украину и ее народ". Ранее Зеленский обвинил Фицо в открытии по указке из России второго энергетического фронта против Киева. Фицо ранее заявил, что Братислава оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе остановки энергопоставок Киеву в случае прекращения транзита газа из России. Президент России Владимир Путин 26 декабря заявил, что Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в ЕС после этого вырастут. Он также сообщил, что Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20241229/fitso-853955526.html

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украина, словакия, роберт фицо, владимир зеленский