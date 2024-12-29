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В МИД Словакии отвергли обвинения Зеленского в адрес Фицо - 29.12.2024, ПРАЙМ
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В МИД Словакии отвергли обвинения Зеленского в адрес Фицо
В МИД Словакии отвергли обвинения Зеленского в адрес Фицо - 29.12.2024, ПРАЙМ
В МИД Словакии отвергли обвинения Зеленского в адрес Фицо
Глава МИД Словакии Юрай Бланар назвал глупостью слова Владимира Зеленского, обвинившего словацкого премьер-министра Роберта Фицо в открытии энергетического... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T22:21+0300
2024-12-29T22:21+0300
политика
украина
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 29 дек - ПРАЙМ. Глава МИД Словакии Юрай Бланар назвал глупостью слова Владимира Зеленского, обвинившего словацкого премьер-министра Роберта Фицо в открытии энергетического фронта против Киева. "Отвергаем любые глупости об открытии второго энергетического фронта, о котором необоснованно сочиняет украинский президент Владимир Зеленский, как и о каком-то выдуманном союзе с Владимиром Путиным", — написал Бланар на странице в соцсети Facebook*. Он отметил, что Братислава оказывала и будет оказывать гумпомощь гражданам Украины в рамках своих возможностей. Бланар выразил понимание того, что Украина подвергнута длительному военному конфликту, но отметил, что "именно поэтому они не должны были бы создавать новых врагов и выдумывать возникновение какого-то второго фронта, поскольку государства-члены Европейского союза, среди них и Словакия, поддерживает Украину и ее народ". Ранее Зеленский обвинил Фицо в открытии по указке из России второго энергетического фронта против Киева. Фицо ранее заявил, что Братислава оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе остановки энергопоставок Киеву в случае прекращения транзита газа из России. Президент России Владимир Путин 26 декабря заявил, что Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в ЕС после этого вырастут. Он также сообщил, что Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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украина, словакия, роберт фицо, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Владимир Зеленский
22:21 29.12.2024
 
В МИД Словакии отвергли обвинения Зеленского в адрес Фицо

Глава МИД Словакии Бланар назвал обвинения Зеленского в адрес Фицо глупостью

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
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БРАТИСЛАВА, 29 дек - ПРАЙМ. Глава МИД Словакии Юрай Бланар назвал глупостью слова Владимира Зеленского, обвинившего словацкого премьер-министра Роберта Фицо в открытии энергетического фронта против Киева.
"Отвергаем любые глупости об открытии второго энергетического фронта, о котором необоснованно сочиняет украинский президент Владимир Зеленский, как и о каком-то выдуманном союзе с Владимиром Путиным", — написал Бланар на странице в соцсети Facebook*.
Он отметил, что Братислава оказывала и будет оказывать гумпомощь гражданам Украины в рамках своих возможностей.
Бланар выразил понимание того, что Украина подвергнута длительному военному конфликту, но отметил, что "именно поэтому они не должны были бы создавать новых врагов и выдумывать возникновение какого-то второго фронта, поскольку государства-члены Европейского союза, среди них и Словакия, поддерживает Украину и ее народ".
Ранее Зеленский обвинил Фицо в открытии по указке из России второго энергетического фронта против Киева.
Фицо ранее заявил, что Братислава оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе остановки энергопоставок Киеву в случае прекращения транзита газа из России. Президент России Владимир Путин 26 декабря заявил, что Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в ЕС после этого вырастут. Он также сообщил, что Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
Фицо призвал ЕС обратить внимание на решение Киева по транзиту газа из РФ
21:30
 
ПолитикаУКРАИНАСЛОВАКИЯРоберт ФицоВладимир Зеленский
 
 
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