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В США оценили последствия заявления Трампа о Панамском канале

В США оценили последствия заявления Трампа о Панамском канале - 29.12.2024, ПРАЙМ

В США оценили последствия заявления Трампа о Панамском канале

Слова одержавшего победу в президентской гонке в США Дональда Трампа о том, что он намерен потребовать возвращения Панамского канала в американскую... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T23:22+0300

2024-12-29T23:22+0300

2024-12-29T23:22+0300

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ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Слова одержавшего победу в президентской гонке в США Дональда Трампа о том, что он намерен потребовать возвращения Панамского канала в американскую собственность, могут подтолкнуть третьи страны к сближению с Пекином и Москвой, заявил телеканалу ABC американский сенатор Бен Кардин. Трамп 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в собственность США из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Кардин отметил, что это серьезное заявление, потому что оно влияет на авторитет США в мире и их союзники "не знают, надежные мы партнеры или нет"."И это действительно подкрепляет призыв России и Китая к другим странам относительно того, нужно ли им заключать союзы с Россией и Китаем, будет ли Америка поддерживать их на глобальном уровне", — сказал сенатор. В свой прошлый президентский срок Трамп угрожал выходом США из НАТО, что провоцировало сомнения стран-партнеров в том, можно ли полагаться на Вашингтон, отметил Кардин. Президент Панамы ранее назвал слова Трампа проявлением грубого исторического невежества. Он заявил, что Панамский канал в полной мере принадлежит государству на основании договора 1977 года, и суверенитет страны не подлежит обсуждению. По его словам, полная передача канала Панаме завершилась 31 декабря 1999 года на основании договора Торрихоса-Картера от 1977 года. В нем, в частности, предусматривались роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полная передача ей канала.

https://1prime.ru/20241229/medvedev-853950356.html

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сша, дональд трамп, панамский канал, россия