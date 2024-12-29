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"Больше козырей". На Западе рассказали, с чего начать переговоры по Украине - 29.12.2024, ПРАЙМ
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"Больше козырей". На Западе рассказали, с чего начать переговоры по Украине
"Больше козырей". На Западе рассказали, с чего начать переговоры по Украине - 29.12.2024, ПРАЙМ
"Больше козырей". На Западе рассказали, с чего начать переговоры по Украине
Прежде чем запускать переговорный процесс по Украине, Западу следует верно оценить ситуацию в зоне конфликта, считает британский военный аналитик Александр... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T17:43+0300
2024-12-29T17:43+0300
политика
запад
украина
россия
переговоры
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Прежде чем запускать переговорный процесс по Украине, Западу следует верно оценить ситуацию в зоне конфликта, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Такое мнение он выразил в эфире своего YouTube-канала.Он полагает, что "любой расчет, любая оценка будущего переговоров" по Украине будет глубоко неверной без учета того факта, что Россия, по сути, выиграла и что у Киева "осталось, возможно, всего несколько месяцев сопротивления".Меркурис отметил, что именно неверная оценка положения дел приведет к тому, что Запад и США вступят в переговоры, полагая, что у них на руках имеется намного больше козырей, чем на самом деле. Вашингтон и НАТО постоянно недооценивают военный потенциал России, пояснил он.Эксперт полагает, что именно неспособность правильно оценить потенциал российских сил объясняет катастрофу украинских войск, которая сейчас разворачивается на линии боевого соприкосновения.
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запад, украина, россия, переговоры
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, РОССИЯ, переговоры
17:43 29.12.2024
 
"Больше козырей". На Западе рассказали, с чего начать переговоры по Украине

Меркурис: США надо правильно оценить ситуацию на Украине до начала переговоров

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Прежде чем запускать переговорный процесс по Украине, Западу следует верно оценить ситуацию в зоне конфликта, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Такое мнение он выразил в эфире своего YouTube-канала.
Он полагает, что "любой расчет, любая оценка будущего переговоров" по Украине будет глубоко неверной без учета того факта, что Россия, по сути, выиграла и что у Киева "осталось, возможно, всего несколько месяцев сопротивления".
Меркурис отметил, что именно неверная оценка положения дел приведет к тому, что Запад и США вступят в переговоры, полагая, что у них на руках имеется намного больше козырей, чем на самом деле. Вашингтон и НАТО постоянно недооценивают военный потенциал России, пояснил он.
Эксперт полагает, что именно неспособность правильно оценить потенциал российских сил объясняет катастрофу украинских войск, которая сейчас разворачивается на линии боевого соприкосновения.
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