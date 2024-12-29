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"АвтоВАЗ" перевыполнил план в 2024 году на 5,1 процента
"АвтоВАЗ" перевыполнил план в 2024 году на 5,1 процента - 29.12.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" перевыполнил план в 2024 году на 5,1 процента
Компания "АвтоВАЗ" выпустила по итогам 2024 года 525,5 тысяч автомобилей, тем самым перевыполнив производственный план на 5,1%, сообщили в пресс-службе. | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T14:07+0300
2024-12-29T14:07+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" выпустила по итогам 2024 года 525,5 тысяч автомобилей, тем самым перевыполнив производственный план на 5,1%, сообщили в пресс-службе. "АвтоВАЗ" по итогам 2024 года выпустил 525 525 автомобилей, при этом перевыполнив производственный план, утвержденный Советом директоров", - говорится в сообщении Президент компании Максим Соколов на недавней встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным подтвердил готовность компании выполнить план по выпуску 500 тысяч автомобилей.
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россия, промышленность, автоваз, максим соколов, легковые автомобилии
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, АвтоВАЗ, Максим Соколов, легковые автомобилии
"АвтоВАЗ" перевыполнил план в 2024 году на 5,1 процента
"АвтоВАЗ" в 2024 году выпустил 525,5 тысячи авто и перевыполнил план на 5,1%
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" выпустила по итогам 2024 года 525,5 тысяч автомобилей, тем самым перевыполнив производственный план на 5,1%, сообщили в пресс-службе.
"АвтоВАЗ" по итогам 2024 года выпустил 525 525 автомобилей, при этом перевыполнив производственный план, утвержденный Советом директоров", - говорится в сообщении
Президент компании Максим Соколов на недавней встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным подтвердил готовность компании выполнить план по выпуску 500 тысяч автомобилей.
"АвтоВАЗ" предупредил об индексации цен на Lada в январе