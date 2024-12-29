https://1prime.ru/20241229/plan-853948105.html

"АвтоВАЗ" перевыполнил план в 2024 году на 5,1 процента

"АвтоВАЗ" перевыполнил план в 2024 году на 5,1 процента - 29.12.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" перевыполнил план в 2024 году на 5,1 процента

Компания "АвтоВАЗ" выпустила по итогам 2024 года 525,5 тысяч автомобилей, тем самым перевыполнив производственный план на 5,1%, сообщили в пресс-службе. | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T14:07+0300

2024-12-29T14:07+0300

2024-12-29T14:07+0300

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автоваз

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легковые автомобилии

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" выпустила по итогам 2024 года 525,5 тысяч автомобилей, тем самым перевыполнив производственный план на 5,1%, сообщили в пресс-службе. "АвтоВАЗ" по итогам 2024 года выпустил 525 525 автомобилей, при этом перевыполнив производственный план, утвержденный Советом директоров", - говорится в сообщении Президент компании Максим Соколов на недавней встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным подтвердил готовность компании выполнить план по выпуску 500 тысяч автомобилей.

https://1prime.ru/20241229/avtovaz-853947993.html

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россия, промышленность, автоваз, максим соколов, легковые автомобилии