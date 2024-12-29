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Азербайджанские авиакомпании приостановят полеты в десять городов России

Азербайджанские авиакомпании приостановят полеты в десять городов России - 29.12.2024, ПРАЙМ

Азербайджанские авиакомпании приостановят полеты в десять городов России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил интервью телеканалу AzTV, что поручил авиаперевозчикам страны приостановить полеты в десять российских городов на... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T16:15+0300

2024-12-29T16:15+0300

2024-12-29T16:15+0300

россия

азербайджан

ильхам алиев

авиакомпании

авиаперевозки

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БАКУ, 29 дек - ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил интервью телеканалу AzTV, что поручил авиаперевозчикам страны приостановить полеты в десять российских городов на неопределенный срок в связи с вопросами безопасности. По его словам, также были приостановлены полеты российских авиакомпаний из трех городов РФ в Азербайджан. "Итак, наше воздушное сообщение с 10 городами сейчас приостановлено, и я все еще говорю, что здесь, прежде всего, на переднем плане находятся вопросы безопасности. Мы всегда рассматривали безопасность наших пассажиров как первоочередную задачу, и поэтому эта ситуация была объявлена", — сказал Алиев.

https://1prime.ru/20241229/samolet-853948488.html

азербайджан

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россия, азербайджан, ильхам алиев, авиакомпании, авиаперевозки