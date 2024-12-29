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Азербайджанские авиакомпании приостановят полеты в десять городов России - 29.12.2024, ПРАЙМ
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Азербайджанские авиакомпании приостановят полеты в десять городов России
Азербайджанские авиакомпании приостановят полеты в десять городов России - 29.12.2024, ПРАЙМ
Азербайджанские авиакомпании приостановят полеты в десять городов России
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил интервью телеканалу AzTV, что поручил авиаперевозчикам страны приостановить полеты в десять российских городов на... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T16:15+0300
2024-12-29T16:15+0300
россия
азербайджан
ильхам алиев
авиакомпании
авиаперевозки
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БАКУ, 29 дек - ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил интервью телеканалу AzTV, что поручил авиаперевозчикам страны приостановить полеты в десять российских городов на неопределенный срок в связи с вопросами безопасности. По его словам, также были приостановлены полеты российских авиакомпаний из трех городов РФ в Азербайджан. "Итак, наше воздушное сообщение с 10 городами сейчас приостановлено, и я все еще говорю, что здесь, прежде всего, на переднем плане находятся вопросы безопасности. Мы всегда рассматривали безопасность наших пассажиров как первоочередную задачу, и поэтому эта ситуация была объявлена", — сказал Алиев.
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россия, азербайджан, ильхам алиев, авиакомпании, авиаперевозки
РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Ильхам Алиев, авиакомпании, авиаперевозки
16:15 29.12.2024
 
Азербайджанские авиакомпании приостановят полеты в десять городов России

Алиев поручил приостановить полеты в 10 городов России на неопределенный срок

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет в небе.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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БАКУ, 29 дек - ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил интервью телеканалу AzTV, что поручил авиаперевозчикам страны приостановить полеты в десять российских городов на неопределенный срок в связи с вопросами безопасности.
По его словам, также были приостановлены полеты российских авиакомпаний из трех городов РФ в Азербайджан.
"Итак, наше воздушное сообщение с 10 городами сейчас приостановлено, и я все еще говорю, что здесь, прежде всего, на переднем плане находятся вопросы безопасности. Мы всегда рассматривали безопасность наших пассажиров как первоочередную задачу, и поэтому эта ситуация была объявлена", — сказал Алиев.
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РОССИЯАЗЕРБАЙДЖАНИльхам Алиевавиакомпанииавиаперевозки
 
 
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