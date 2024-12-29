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Польша хочет получить средства из европейского фонда восстановления

Польша хочет получить средства из европейского фонда восстановления - 29.12.2024, ПРАЙМ

Польша хочет получить средства из европейского фонда восстановления

Польша рассчитывает получить в 2025 году 22,5 миллиарда долларов из европейского фонда восстановления после пандемии коронавируса, сообщила министр развития и... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T21:22+0300

2024-12-29T21:22+0300

2024-12-29T21:22+0300

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ВАРШАВА, 29 дек – ПРАЙМ. Польша рассчитывает получить в 2025 году 22,5 миллиарда долларов из европейского фонда восстановления после пандемии коронавируса, сообщила министр развития и инфраструктуры республики Катажина Пельчиньская-Наленьч. "У меня есть отличные новости. Я только что подписал 4-ю и 5-ю заявки в рамках KPO (национальный план восстановления – ред.). Это еще примерно 30 миллиардов злотых (около 7,5 миллиарда долларов)", - написала министр на платформе Х. При этом она заявила, что всего в 2025 году Польша рассчитывает получить из этого фонда 22,5 миллиарда долларов. "2025 год обещает стать временем больших инвестиций – мы инвестируем в рамках KPO более 90 миллиардов злотых (около 22,5 миллиарда долларов)", - написала министр. В декабре Польша уже получила их этого фонда 10 миллиардов долларов, что оказалось крупнейшим европейским траншем с момента вступления страны в ЕС, а в апреле Польша получила оттуда же крупнейший со времени членства в ЕС транш объемом около 6,2 миллиарда евро. В июне прошлого года Европейская комиссия одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 миллиардов евро. План Польши (КРО) был одобрен с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения европейских норм верховенства права. Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит Польше эти средства только в случае реализации реформ, на которых настаивают в ЕК. С целью получить эти деньги сейм Польши недавно принял изменения в закон о Верховном суде.

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