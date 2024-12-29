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Единое пособие на следующих детей будут назначать проактивно
Единое пособие на следующих детей будут назначать проактивно - 29.12.2024, ПРАЙМ
Единое пособие на следующих детей будут назначать проактивно
Единое пособие на новорожденных детей с 1 января 2025 года будут назначать проактивно и без проведения комплексной оценки нуждаемости в случае, если родитель... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T17:17+0300
2024-12-29T17:17+0300
2024-12-29T17:17+0300
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Единое пособие на новорожденных детей с 1 января 2025 года будут назначать проактивно и без проведения комплексной оценки нуждаемости в случае, если родитель уже получает это пособие на старших детей, сообщила пресс-служба Минтруда России, комментируя соответствующее постановление правительства. Данное постановление правительства опубликовано на сайте нормативно-правовых актов и вступит в силу с 1 января 2025 года. "Единое пособие на новорожденного ребенка будет назначаться без проведения комплексной оценки нуждаемости, если семья уже получает аналогичные выплаты на старших детей. Если родитель уже получает выплату, пособие на новорожденного будет назначено проактивно в том же размере, в котором семья уже получает его на старших детей", - говорится в пояснении министерства труда и социальной защиты РФ. По данным пресс-службы, длительность выплат в таком случае определяется сроком, на который уже назначено пособие на старших детей. После этого семья сможет подать заявление для получения единого пособия на следующий период сразу на всех. "Еще одно изменение касается переназначения пособия, если место жительства ребенка было определено по суду... Теперь, если у второго родителя есть решение суда о том, что место жительства ребенка определено с ним, то по заявлению этого родителя Социальный фонд сможет прекратить выплату пособия бывшему супругу и назначить тому родителю, с кем ребенок фактически живет", - объяснили в сообщении.
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ПРАЙМ
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минтруд, правительство рф, детское пособие
Минтруд, Правительство РФ, детское пособие
Единое пособие на следующих детей будут назначать проактивно
Единое пособие на следующих детей будут назначать проактивно при получении его на старших
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Единое пособие на новорожденных детей с 1 января 2025 года будут назначать проактивно и без проведения комплексной оценки нуждаемости в случае, если родитель уже получает это пособие на старших детей, сообщила пресс-служба Минтруда России, комментируя соответствующее постановление правительства.
Данное постановление правительства опубликовано на сайте нормативно-правовых актов и вступит в силу с 1 января 2025 года.
"Единое пособие на новорожденного ребенка будет назначаться без проведения комплексной оценки нуждаемости, если семья уже получает аналогичные выплаты на старших детей. Если родитель уже получает выплату, пособие на новорожденного будет назначено проактивно в том же размере, в котором семья уже получает его на старших детей", - говорится в пояснении министерства труда и социальной защиты РФ.
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По данным пресс-службы, длительность выплат в таком случае определяется сроком, на который уже назначено пособие на старших детей. После этого семья сможет подать заявление для получения единого пособия на следующий период сразу на всех.
"Еще одно изменение касается переназначения пособия, если место жительства ребенка было определено по суду... Теперь, если у второго родителя есть решение суда о том, что место жительства ребенка определено с ним, то по заявлению этого родителя Социальный фонд сможет прекратить выплату пособия бывшему супругу и назначить тому родителю, с кем ребенок фактически живет", - объяснили в сообщении.