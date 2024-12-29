https://1prime.ru/20241229/programma-853950492.html
В России утвердили программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год
В России утвердили программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год - 29.12.2024, ПРАЙМ
В России утвердили программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год
Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год, соответствующий документ размещен на сайте... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T15:29+0300
2024-12-29T15:29+0300
2024-12-29T15:29+0300
россия
правительство рф
госгарантии
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/76/839927682_0:0:3180:1790_1920x0_80_0_0_f42b6ff0f7626ed583bdca640ce5aa5d.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи правительство Российской Федерации постановляет... Утвердить прилагаемую программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", - говорится в постановлении.
https://1prime.ru/20241229/samolet-853948714.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/76/839927682_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_9a268e1702a217aed43cf2494c96fb20.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство рф, госгарантии
РОССИЯ, Правительство РФ, госгарантии
В России утвердили программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год
Правительство РФ утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 г
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи правительство Российской Федерации постановляет... Утвердить прилагаемую программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", - говорится в постановлении.
Путин повысил выплаты лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами