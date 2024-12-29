https://1prime.ru/20241229/programma-853950492.html

В России утвердили программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год

В России утвердили программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год - 29.12.2024, ПРАЙМ

В России утвердили программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год

Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год, соответствующий документ размещен на сайте... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T15:29+0300

2024-12-29T15:29+0300

2024-12-29T15:29+0300

россия

правительство рф

госгарантии

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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи правительство Российской Федерации постановляет...﻿﻿﻿ Утвердить прилагаемую программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", - говорится в постановлении.

https://1prime.ru/20241229/samolet-853948714.html

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россия, правительство рф, госгарантии