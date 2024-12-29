Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России утвердили программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год - 29.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241229/programma-853950492.html
В России утвердили программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год
В России утвердили программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год - 29.12.2024, ПРАЙМ
В России утвердили программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год
Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год, соответствующий документ размещен на сайте... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T15:29+0300
2024-12-29T15:29+0300
россия
правительство рф
госгарантии
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/76/839927682_0:0:3180:1790_1920x0_80_0_0_f42b6ff0f7626ed583bdca640ce5aa5d.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи правительство Российской Федерации постановляет...﻿﻿﻿ Утвердить прилагаемую программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", - говорится в постановлении.
https://1prime.ru/20241229/samolet-853948714.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/76/839927682_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_9a268e1702a217aed43cf2494c96fb20.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, правительство рф, госгарантии
РОССИЯ, Правительство РФ, госгарантии
15:29 29.12.2024
 
В России утвердили программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год

Правительство РФ утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 г

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи правительство Российской Федерации постановляет...﻿﻿﻿ Утвердить прилагаемую программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", - говорится в постановлении.
Президент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
Путин повысил выплаты лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами
14:33
 
РОССИЯПравительство РФгосгарантии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала