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Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над тремя регионами РФ - 29.12.2024, ПРАЙМ
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Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над тремя регионами РФ
Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над тремя регионами РФ - 29.12.2024, ПРАЙМ
Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над тремя регионами РФ
Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ. | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T15:52+0300
2024-12-29T15:52+0300
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пво
минобороны рф
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ. Отмечается, что с13.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены четыре украинских БПЛА. Два их них перехватили над территорией Ростовской области и по одному над территориями Брянской и Орловской областей, сказано в сообщении.
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россия, пво, минобороны рф
РОССИЯ, ПВО, Минобороны РФ
15:52 29.12.2024
 
Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над тремя регионами РФ

Минобороны сообщило об уничтожении четырех дронов ВСУ над тремя регионами РФ

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк#Зенитные ракетные комплексы "Бук"
#Зенитные ракетные комплексы Бук - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что с13.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены четыре украинских БПЛА. Два их них перехватили над территорией Ростовской области и по одному над территориями Брянской и Орловской областей, сказано в сообщении.
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