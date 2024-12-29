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Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над тремя регионами РФ

Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над тремя регионами РФ - 29.12.2024, ПРАЙМ

Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над тремя регионами РФ

Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ. | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T15:52+0300

2024-12-29T15:52+0300

2024-12-29T15:52+0300

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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ. Отмечается, что с13.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены четыре украинских БПЛА. Два их них перехватили над территорией Ростовской области и по одному над территориями Брянской и Орловской областей, сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20241229/vsu-853947171.html

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