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В России запущена электростанция, работающая на бытовых отходах - 29.12.2024, ПРАЙМ
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В России запущена электростанция, работающая на бытовых отходах
В России запущена электростанция, работающая на бытовых отходах - 29.12.2024, ПРАЙМ
В России запущена электростанция, работающая на бытовых отходах
Группа компаний "РТ-Инвест" (входит в "Ростех") ввела в эксплуатацию первую в России электростанцию, которая будет вырабатывать энергию из переработанного... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T09:21+0300
2024-12-29T09:21+0300
энергетика
ростех
отходы
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Группа компаний "РТ-Инвест" (входит в "Ростех") ввела в эксплуатацию первую в России электростанцию, которая будет вырабатывать энергию из переработанного мусора, сообщила госкорпорация. "Первый из пяти заводов энергоутилизации отходов, построенный в городском округе Воскресенск группой компаний "РТ-Инвест"..., введен в эксплуатацию. Предприятие готово к приему и утилизации отходов и выйдет на полную проектную мощность в первом квартале 2025 года", - говорится в сообщении. Завод сможет перерабатывать 700 тысяч тонн бытовых отходов в год - так называемые "хвосты", оставшиеся после сортировки и не пригодные для вторичной переработки. Он будет производить 520 миллионов кВт.ч зеленой энергии в год - этого достаточно для обеспечения электричеством 80 тысяч жителей. Всего "РТ-Инвест" строит четыре завода энергоутилизации в Подмосковье, совокупной мощностью 2,8 миллиона тонн отходов в год, а также еще один возводит в Татарстане - мощностью 550 тысяч тонн отходов в год. Суммарная мощность пяти электростанций - порядка 3,3 миллиона тонн отходов в год. Это не менее 60 миллионов мусорных пакетов ежегодно, которые не будут закопаны на полигонах, а "будут переработаны с пользой для экономики и людей", добавили в "Ростехе". Новые предприятия позволят произвести более 2,2 миллиона МВт.ч зеленой энергии, сократить выбросы углекислого газа (CO2) на 3,8 миллиона тонн в год и повысить качество жизни более 18 миллионов человек.
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ростех, отходы
Энергетика, Ростех, отходы
09:21 29.12.2024
 
В России запущена электростанция, работающая на бытовых отходах

"Ростех" запустил первую в России электростанцию, работающую на бытовых отходах

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРостех эмблема
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Группа компаний "РТ-Инвест" (входит в "Ростех") ввела в эксплуатацию первую в России электростанцию, которая будет вырабатывать энергию из переработанного мусора, сообщила госкорпорация.
"Первый из пяти заводов энергоутилизации отходов, построенный в городском округе Воскресенск группой компаний "РТ-Инвест"..., введен в эксплуатацию. Предприятие готово к приему и утилизации отходов и выйдет на полную проектную мощность в первом квартале 2025 года", - говорится в сообщении.
Завод сможет перерабатывать 700 тысяч тонн бытовых отходов в год - так называемые "хвосты", оставшиеся после сортировки и не пригодные для вторичной переработки. Он будет производить 520 миллионов кВт.ч зеленой энергии в год - этого достаточно для обеспечения электричеством 80 тысяч жителей.
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"Ростех" импортозаместил высокопрочную керамическую защиту для оборудования
13 декабря, 11:56
Всего "РТ-Инвест" строит четыре завода энергоутилизации в Подмосковье, совокупной мощностью 2,8 миллиона тонн отходов в год, а также еще один возводит в Татарстане - мощностью 550 тысяч тонн отходов в год.
Суммарная мощность пяти электростанций - порядка 3,3 миллиона тонн отходов в год. Это не менее 60 миллионов мусорных пакетов ежегодно, которые не будут закопаны на полигонах, а "будут переработаны с пользой для экономики и людей", добавили в "Ростехе". Новые предприятия позволят произвести более 2,2 миллиона МВт.ч зеленой энергии, сократить выбросы углекислого газа (CO2) на 3,8 миллиона тонн в год и повысить качество жизни более 18 миллионов человек.
 
ЭнергетикаРостехотходы
 
 
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