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В России запущена электростанция, работающая на бытовых отходах

В России запущена электростанция, работающая на бытовых отходах - 29.12.2024, ПРАЙМ

В России запущена электростанция, работающая на бытовых отходах

Группа компаний "РТ-Инвест" (входит в "Ростех") ввела в эксплуатацию первую в России электростанцию, которая будет вырабатывать энергию из переработанного... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T09:21+0300

2024-12-29T09:21+0300

2024-12-29T09:21+0300

энергетика

ростех

отходы

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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Группа компаний "РТ-Инвест" (входит в "Ростех") ввела в эксплуатацию первую в России электростанцию, которая будет вырабатывать энергию из переработанного мусора, сообщила госкорпорация. "Первый из пяти заводов энергоутилизации отходов, построенный в городском округе Воскресенск группой компаний "РТ-Инвест"..., введен в эксплуатацию. Предприятие готово к приему и утилизации отходов и выйдет на полную проектную мощность в первом квартале 2025 года", - говорится в сообщении. Завод сможет перерабатывать 700 тысяч тонн бытовых отходов в год - так называемые "хвосты", оставшиеся после сортировки и не пригодные для вторичной переработки. Он будет производить 520 миллионов кВт.ч зеленой энергии в год - этого достаточно для обеспечения электричеством 80 тысяч жителей. Всего "РТ-Инвест" строит четыре завода энергоутилизации в Подмосковье, совокупной мощностью 2,8 миллиона тонн отходов в год, а также еще один возводит в Татарстане - мощностью 550 тысяч тонн отходов в год. Суммарная мощность пяти электростанций - порядка 3,3 миллиона тонн отходов в год. Это не менее 60 миллионов мусорных пакетов ежегодно, которые не будут закопаны на полигонах, а "будут переработаны с пользой для экономики и людей", добавили в "Ростехе". Новые предприятия позволят произвести более 2,2 миллиона МВт.ч зеленой энергии, сократить выбросы углекислого газа (CO2) на 3,8 миллиона тонн в год и повысить качество жизни более 18 миллионов человек.

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ростех, отходы