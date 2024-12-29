https://1prime.ru/20241229/samolet-853948488.html

Алиев высказался о причинах крушения самолета AZAL

Алиев высказался о причинах крушения самолета AZAL - 29.12.2024, ПРАЙМ

Алиев высказался о причинах крушения самолета AZAL

Самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), потерпевший крушение близ казахстанского Актау, получил повреждения из-за "обстрела с земли", заявил... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T14:17+0300

2024-12-29T14:17+0300

2024-12-29T15:21+0300

происшествия

азербайджан

россия

казахстан

авиакатастрофа

azal

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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), потерпевший крушение близ казахстанского Актау, получил повреждения из-за "обстрела с земли", заявил президент республики Ильхам Алиев.По его словам, тот факт, что фюзеляж самолета, потерпевшего крушение, весь был в пробоинах, полностью снял с повестки версию столкновения со стаей птиц.При этом Алиев подчеркнул, что лайнер не был сбит над территорией России специально."Самолет не был сбит над территорией России специально", - сказал глава республики в интервью азербайджанскому телеканалу AzTV.окончательная версия по причинам крушения самолета AZAL близ Актау станет известна после вскрытия черных ящиков.Он добавил, что окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков. "Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России близ города Грозный и практически потерял управление", - заявил Алиев.По его словам, известно, что самолет был приведен "в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы". "Это было первое повреждение, нанесенное самолету", - заявил Алиев.Президент Азербайджана также сказал, что в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета.Также Алиев заявил, что пилоты проявили большой героизм."Я очень высоко оцениваю действия пилотов, их профессионализм, самоотверженность. Пилоты проявили и профессионализм, и героизм, управляя неуправляемым самолетом. Хотя, конечно, пилоты были опытными и знали, что в этой аварийной посадке им не выжить. Однако, чтобы спасти пассажиров, они проявили огромный героизм, и именно в результате этого в авиакатастрофе есть выжившие", - заявил президент.Также он заявил, что российская сторона должна наказать виновных и выплатить компенсации по факту крушения самолета."Мы открыто изложили российской стороне свои требования. 27 декабря эти требования официально были доведены до российской стороны. В чем они заключались? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации. Это наши условия", - сказал глава государства.Он добавил, что первое из этих условий уже было выполнено в субботу, и выразил надежду на то, что и другие будут приняты.

https://1prime.ru/20241228/pogibshie-853943817.html

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азербайджан, россия, казахстан, авиакатастрофа, azal