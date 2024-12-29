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Путин повысил выплаты лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами

Путин повысил выплаты лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами - 29.12.2024, ПРАЙМ

Путин повысил выплаты лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, повышающий выплаты до 10 тысяч рублей для всех категорий лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами I группы... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T14:33+0300

2024-12-29T14:33+0300

2024-12-29T14:37+0300

россия

социальные выплаты

дети-инвалиды

владимир путин

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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, повышающий выплаты до 10 тысяч рублей для всех категорий лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами I группы с детства и из-за этого не работающих.Указ, который вступит в силу с 1 января 2025 года, опубликован на портале официальной и правовой информации."Установить ежемесячные выплаты в размере 10 000 рублей следующим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы", - говорится в документе.Выплата в 10 тысяч рублей теперь положена не только родителям детей-инвалидов и инвалидов I группы с детства и опекунам, не работающим или работающим неполный день, но и другим неработающим лицам, осуществляющим уход.Подтверждение осуществления такими лицами ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы производится в порядке, определяемом правительством Российской Федерации.Документ также предусматривает ежегодную индексацию выплат.

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россия, социальные выплаты, дети-инвалиды, владимир путин