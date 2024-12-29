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Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников перед Новым годом - 29.12.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников перед Новым годом
Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников перед Новым годом - 29.12.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников перед Новым годом
Мошенники перед Новым годом придумали новую схему от лица сотрудников операторов связи: во время звонка они задают вопросы о работе приложения, предлагают... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T15:02+0300
2024-12-29T15:02+0300
россия
мтс
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Мошенники перед Новым годом придумали новую схему от лица сотрудников операторов связи: во время звонка они задают вопросы о работе приложения, предлагают продлить услуги связи, а затем крадут данные, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Начинается звонок по классической схеме – мошенник представляется сотрудником сотового оператора. Он задает вопросы о недовольстве пользователем работой приложения, а также о том, используется ли оно в целом. Так создается ощущение заинтересованности в мнении пользователя. Затем мошенник переходит к теме продления услуг и заявляет, что необходимо продлить договор использования номера телефона. Это часть их стратегии, чтобы вызвать чувство срочности", - сказал он. Далее злоумышленники говорят, что не имеют права спрашивать личные данные и предлагают перевести жертву якобы на голосового помощника "Макса" от "Госуслуг". В итоге жертва в разговоре с фейковым голосовым помощником называет личные данные, в том числе код подтверждения от портала. "Под влиянием созданного доверия многие пользователи сообщают необходимые цифры, что приводит к финансовым махинациям и потере доступа к личной информации", - добавил эксперт. Он порекомендовал при поступлении звонка с неизвестного номера завершить разговор с незнакомым абонентом и самостоятельно перезвонить своему оператору по официальному номеру, указанному на сайте компании. Стоит помнить, что операторы сотовой связи не запрашивают персональные данные по телефону и не переводят звонки на голосовых помощников для записи кода. Также не надо переходить по ссылкам, которые могут присылать.
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россия, мтс
РОССИЯ, МТС
15:02 29.12.2024
 
Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников перед Новым годом

МТС: мошенники перед Новым годом придумали новую схему от лица операторов связи

© fotolia.com / rangizzz Смартфон
Смартфон - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© fotolia.com / rangizzz
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Мошенники перед Новым годом придумали новую схему от лица сотрудников операторов связи: во время звонка они задают вопросы о работе приложения, предлагают продлить услуги связи, а затем крадут данные, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"Начинается звонок по классической схеме – мошенник представляется сотрудником сотового оператора. Он задает вопросы о недовольстве пользователем работой приложения, а также о том, используется ли оно в целом. Так создается ощущение заинтересованности в мнении пользователя. Затем мошенник переходит к теме продления услуг и заявляет, что необходимо продлить договор использования номера телефона. Это часть их стратегии, чтобы вызвать чувство срочности", - сказал он.
Далее злоумышленники говорят, что не имеют права спрашивать личные данные и предлагают перевести жертву якобы на голосового помощника "Макса" от "Госуслуг". В итоге жертва в разговоре с фейковым голосовым помощником называет личные данные, в том числе код подтверждения от портала.
"Под влиянием созданного доверия многие пользователи сообщают необходимые цифры, что приводит к финансовым махинациям и потере доступа к личной информации", - добавил эксперт.
Он порекомендовал при поступлении звонка с неизвестного номера завершить разговор с незнакомым абонентом и самостоятельно перезвонить своему оператору по официальному номеру, указанному на сайте компании.
Стоит помнить, что операторы сотовой связи не запрашивают персональные данные по телефону и не переводят звонки на голосовых помощников для записи кода. Также не надо переходить по ссылкам, которые могут присылать.
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