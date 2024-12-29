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Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников перед Новым годом

Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников перед Новым годом - 29.12.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников перед Новым годом

Мошенники перед Новым годом придумали новую схему от лица сотрудников операторов связи: во время звонка они задают вопросы о работе приложения, предлагают... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T15:02+0300

2024-12-29T15:02+0300

2024-12-29T15:02+0300

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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Мошенники перед Новым годом придумали новую схему от лица сотрудников операторов связи: во время звонка они задают вопросы о работе приложения, предлагают продлить услуги связи, а затем крадут данные, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Начинается звонок по классической схеме – мошенник представляется сотрудником сотового оператора. Он задает вопросы о недовольстве пользователем работой приложения, а также о том, используется ли оно в целом. Так создается ощущение заинтересованности в мнении пользователя. Затем мошенник переходит к теме продления услуг и заявляет, что необходимо продлить договор использования номера телефона. Это часть их стратегии, чтобы вызвать чувство срочности", - сказал он. Далее злоумышленники говорят, что не имеют права спрашивать личные данные и предлагают перевести жертву якобы на голосового помощника "Макса" от "Госуслуг". В итоге жертва в разговоре с фейковым голосовым помощником называет личные данные, в том числе код подтверждения от портала. "Под влиянием созданного доверия многие пользователи сообщают необходимые цифры, что приводит к финансовым махинациям и потере доступа к личной информации", - добавил эксперт. Он порекомендовал при поступлении звонка с неизвестного номера завершить разговор с незнакомым абонентом и самостоятельно перезвонить своему оператору по официальному номеру, указанному на сайте компании. Стоит помнить, что операторы сотовой связи не запрашивают персональные данные по телефону и не переводят звонки на голосовых помощников для записи кода. Также не надо переходить по ссылкам, которые могут присылать.

https://1prime.ru/20241228/svzya-853931683.html

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россия, мтс