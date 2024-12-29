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Финская полиция нашла вблизи кабеля EstLink 2 след от якоря

Финская полиция нашла вблизи кабеля EstLink 2 след от якоря - 29.12.2024, ПРАЙМ

Финская полиция нашла вблизи кабеля EstLink 2 след от якоря

Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что в ходе исследования дна Финского залива, где был поврежден электрокабель EstLink 2 обнаружила след от... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T20:58+0300

2024-12-29T20:58+0300

2024-12-29T20:58+0300

происшествия

финляндия

финский залив

интернет-кабель

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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что в ходе исследования дна Финского залива, где был поврежден электрокабель EstLink 2 обнаружила след от якоря протяженностью в десятки километров. Отмечается, что с помощью подводных работ полицейским удалось найти волочащийся след на морском дне от начала и до конца. Протяженность следа составляет десятки километров, добавили в ведомстве. "На данный момент возможное место, где оторвался якорь, не установлено", — приведены слова руководителя расследования Сами Пайла в пресс-релизе. Также отмечается, что полиция намерена составить точную картину произошедшего в Финском заливе с помощью следственных мероприятий на борту танкера Eagle S и подводного исследования вблизи места повреждения кабеля. По данным ведомства, на борту Eagle S проводится техническое расследование, сейчас основное внимание уделяется допросу экипажа,. Ранее полиция сообщила, что в состав экипажа танкера входят более 20 человек, они являются гражданами Индии и Грузии. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии. Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.

https://1prime.ru/20241227/estoniya-853909673.html

финляндия

финский залив

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финляндия, финский залив, интернет-кабель