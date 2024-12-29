https://1prime.ru/20241229/sled-853954622.html
Финская полиция нашла вблизи кабеля EstLink 2 след от якоря
Финская полиция нашла вблизи кабеля EstLink 2 след от якоря - 29.12.2024, ПРАЙМ
Финская полиция нашла вблизи кабеля EstLink 2 след от якоря
Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что в ходе исследования дна Финского залива, где был поврежден электрокабель EstLink 2 обнаружила след от... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T20:58+0300
2024-12-29T20:58+0300
2024-12-29T20:58+0300
происшествия
финляндия
финский залив
интернет-кабель
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что в ходе исследования дна Финского залива, где был поврежден электрокабель EstLink 2 обнаружила след от якоря протяженностью в десятки километров. Отмечается, что с помощью подводных работ полицейским удалось найти волочащийся след на морском дне от начала и до конца. Протяженность следа составляет десятки километров, добавили в ведомстве. "На данный момент возможное место, где оторвался якорь, не установлено", — приведены слова руководителя расследования Сами Пайла в пресс-релизе. Также отмечается, что полиция намерена составить точную картину произошедшего в Финском заливе с помощью следственных мероприятий на борту танкера Eagle S и подводного исследования вблизи места повреждения кабеля. По данным ведомства, на борту Eagle S проводится техническое расследование, сейчас основное внимание уделяется допросу экипажа,. Ранее полиция сообщила, что в состав экипажа танкера входят более 20 человек, они являются гражданами Индии и Грузии. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии. Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
https://1prime.ru/20241227/estoniya-853909673.html
финляндия
финский залив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c436207fb964e2f32960ea3b59ca36e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, финский залив, интернет-кабель
Происшествия, ФИНЛЯНДИЯ, Финский залив, интернет-кабель
Финская полиция нашла вблизи кабеля EstLink 2 след от якоря
Финская полиция нашла вблизи кабеля EstLink 2 след от якоря в десятки километров
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что в ходе исследования дна Финского залива, где был поврежден электрокабель EstLink 2 обнаружила след от якоря протяженностью в десятки километров.
Отмечается, что с помощью подводных работ полицейским удалось найти волочащийся след на морском дне от начала и до конца. Протяженность следа составляет десятки километров, добавили в ведомстве.
"На данный момент возможное место, где оторвался якорь, не установлено", — приведены слова руководителя расследования Сами Пайла в пресс-релизе.
Также отмечается, что полиция намерена составить точную картину произошедшего в Финском заливе с помощью следственных мероприятий на борту танкера Eagle S и подводного исследования вблизи места повреждения кабеля.
По данным ведомства, на борту Eagle S проводится техническое расследование, сейчас основное внимание уделяется допросу экипажа,.
Ранее полиция сообщила, что в состав экипажа танкера входят более 20 человек, они являются гражданами Индии и Грузии.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии.
Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
СМИ: повреждение кабеля EstLink 1 не помешает Эстонии отключиться от России