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Мир перестраивается. Спрогнозированы основные тенденции на 2025 год

Мир перестраивается. Спрогнозированы основные тенденции на 2025 год - 29.12.2024, ПРАЙМ

Мир перестраивается. Спрогнозированы основные тенденции на 2025 год

Мир продолжает перестраиваться, формируя многополярность, а войны, особенно на Ближнем Востоке и Дальнем Востоке, будут продолжаться пишет сербское издание... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T13:40+0300

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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Мир продолжает перестраиваться, формируя многополярность, а войны, особенно на Ближнем Востоке и Дальнем Востоке, будут продолжаться пишет сербское издание "Печат".В этих условиях объединение БРИКС консолидируется в ответ на расширение НАТО. Сам Североатлантический альянс провоцирует внутренние беспорядки, прежде всего в Средней Азии.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПосле саммита БРИКС в Казани ожидается кризис ряда международных структур, таких как ВТО, а избранный президент США Дональд Трамп грозит выходом из некоторых таких организаций.Что касается Евросоюза, то он превратился в гражданское крыло НАТО. По другую сторону Атлантики новое правительство Трампа будет стремиться сохранить империю, ужесточая контроль над Латинской Америкой.В то же время, по мнению автора, США будут стагнировать на фоне экономического роста стран БРИКС. Китаю удалось экономически привязать к себе большую часть мира.Продолжаются войны на Ближнем Востоке, включая конфликт с хуситами. Израильские войска приблизились к Дамаску и захватили сирийскую территорию.На Дальнем Востоке угроза войны не исчезнет после инаугурации Трампа. Китай готовится к боевым действиям, на что, в частности, указывает запланированный дефицит бюджета, отмечается в статье. Африканские государства вступают в партнерские отношения с Россией.В США при этом ожидается упрощение сектора госуправления, криптовалюты планируется интегрировать в финансовую систему.В Европе и других странах укрепляются правые правительства, ослабляется обычная для либералов пропаганда и реабилитируются традиционные ценности. Показателен рост поддержки "Альтернативы для Германии" в ФРГ.Как прогнозирует автор, проблема иммиграции сохранится, что приведет к политической напряженности.Говоря об украинском конфликте, автор отмечает, что Россия не сможет заявить о победе без освобождения Киево-Печерской Лавры, Одессы, Днепропетровска и Харькова, а если и будет заключено перемирие, то оно станет временным.На других континентах крайне вероятно продолжение вооруженного конфликта с распространением на Левант и Африку. США попытаются вернуть доктрину Монро и восстановить влияние в Латинской Америке. На этом фоне Трамп уже угрожает Панаме, заявляя о претензиях на канал, но поддержку ей оказывают Бразилия и Колумбия. Возможная военная авантюра США может вызвать новую волну мигрантов и заставить латиноамериканцев больше тратить на оборону.По словам автора, заявления Трампа о покупке Гренландии и Панамского канала указывает на маниакальное состояние новой администрации — последние заявления предвещают ограничение дипломатических возможностей США и рост международной напряженности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша

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брикс, ес, нато, сша, сербия, дональд трамп, россия, украина