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Новые правила для землевладельцев: как не потерять свой участок

Новые правила для землевладельцев: как не потерять свой участок - 29.12.2024, ПРАЙМ

Новые правила для землевладельцев: как не потерять свой участок

С 1 марта 2025 года в России вступает в силу закон, который затронет каждого собственника земельного участка. Согласно новому законодательству, дачи, огороды и... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T02:02+0300

2024-12-29T02:02+0300

2024-12-29T02:02+0300

общество

бизнес

недвижимость

елена кудерко

земельный участок

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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. С 1 марта 2025 года в России вступает в силу закон, который затронет каждого собственника земельного участка. Согласно новому законодательству, дачи, огороды и участки под жилищное строительство, которые не используются по назначению, могут быть изъяты, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Чтобы избежать подобных последствий, адвокат предлагает разобраться, какие критерии определяют "заброшенный" участок. Во-первых, это зависит от его категории. Земли населенных пунктов, где, как правило, располагаются участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), имеют один набор требований. Земли сельскохозяйственного назначения, где расположены дачи и сады, – совершенно другой. Соответственно, критерии "заброшенности" будут отличаться.Что означает "заброшенность" для дачных и садовых участков? По новому закону, участок может быть признан неиспользуемым, если он соответствует следующим признакам:• зарастание сорняками: 50% и более общей площади участка покрыто сорной растительностью;• кустарники и деревья: разросшиеся кустарники и деревья свидетельствует об отсутствии ухода;• дерн: наличие плотного дерна на глубину 15 и более сантиметров говорит о давнем отсутствии обработки почвы.При этом, как отмечает адвокат, на оставшейся части участка не должно вестись никакой сельскохозяйственной деятельности, либо такая деятельность должна занимать менее 25% площади участка.Напротив, благоустроенный участок с декоративными кустарниками и газоном будет считаться используемым по назначению."Следует также помнить, что наличие самовольных построек также является признаком ненадлежащего использования участка", - говорит Елена Кудерко.В случае с участками под индивидуальное жилищное строительство критерии несколько иные.Собственник такого участка обязан приступить к его освоению не позднее, чем через три года со дня получения прав на землю. В течение этого срока должна быть начата подготовка участка к строительству и само строительство. Если этого не произошло, встает вопрос о неиспользовании.Впрочем, уже сейчас за нецелевое использование земельных участков предусмотрена административная ответственность, напомнила юрист. Штрафы составляют от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 000 рублей. Для участков ИЖС штрафы более строгие и составляют от 1 до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 20 000 рублей."Важно понимать, что отсчет срока для использования участка начнется с 1 марта 2025 года для тех, кто уже является собственником. А для тех, кто приобретет участок после этой даты, срок начнет отсчитываться с момента покупки. Таким образом, первые аукционы по продаже "заброшенных" участков с публичных торгов могут состояться не ранее апреля 2028 года", - поясняет адвокат.Кроме того, процессу изъятия обязательно предшествует претензионная работа: изъятие участка может быть инициировано только по истечении 30 дней с момента предъявления собственнику требования об использовании участка и его неисполнения.

https://1prime.ru/20240526/dacha-848515578.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, недвижимость, елена кудерко, земельный участок