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Новые правила для землевладельцев: как не потерять свой участок - 29.12.2024, ПРАЙМ
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Новые правила для землевладельцев: как не потерять свой участок
Новые правила для землевладельцев: как не потерять свой участок - 29.12.2024, ПРАЙМ
Новые правила для землевладельцев: как не потерять свой участок
С 1 марта 2025 года в России вступает в силу закон, который затронет каждого собственника земельного участка. Согласно новому законодательству, дачи, огороды и... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T02:02+0300
2024-12-29T02:02+0300
общество
бизнес
недвижимость
елена кудерко
земельный участок
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. С 1 марта 2025 года в России вступает в силу закон, который затронет каждого собственника земельного участка. Согласно новому законодательству, дачи, огороды и участки под жилищное строительство, которые не используются по назначению, могут быть изъяты, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Чтобы избежать подобных последствий, адвокат предлагает разобраться, какие критерии определяют "заброшенный" участок. Во-первых, это зависит от его категории. Земли населенных пунктов, где, как правило, располагаются участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), имеют один набор требований. Земли сельскохозяйственного назначения, где расположены дачи и сады, – совершенно другой. Соответственно, критерии "заброшенности" будут отличаться.Что означает "заброшенность" для дачных и садовых участков? По новому закону, участок может быть признан неиспользуемым, если он соответствует следующим признакам:• зарастание сорняками: 50% и более общей площади участка покрыто сорной растительностью;• кустарники и деревья: разросшиеся кустарники и деревья свидетельствует об отсутствии ухода;• дерн: наличие плотного дерна на глубину 15 и более сантиметров говорит о давнем отсутствии обработки почвы.При этом, как отмечает адвокат, на оставшейся части участка не должно вестись никакой сельскохозяйственной деятельности, либо такая деятельность должна занимать менее 25% площади участка.Напротив, благоустроенный участок с декоративными кустарниками и газоном будет считаться используемым по назначению."Следует также помнить, что наличие самовольных построек также является признаком ненадлежащего использования участка", - говорит Елена Кудерко.В случае с участками под индивидуальное жилищное строительство критерии несколько иные.Собственник такого участка обязан приступить к его освоению не позднее, чем через три года со дня получения прав на землю. В течение этого срока должна быть начата подготовка участка к строительству и само строительство. Если этого не произошло, встает вопрос о неиспользовании.Впрочем, уже сейчас за нецелевое использование земельных участков предусмотрена административная ответственность, напомнила юрист. Штрафы составляют от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 000 рублей. Для участков ИЖС штрафы более строгие и составляют от 1 до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 20 000 рублей."Важно понимать, что отсчет срока для использования участка начнется с 1 марта 2025 года для тех, кто уже является собственником. А для тех, кто приобретет участок после этой даты, срок начнет отсчитываться с момента покупки. Таким образом, первые аукционы по продаже "заброшенных" участков с публичных торгов могут состояться не ранее апреля 2028 года", - поясняет адвокат.Кроме того, процессу изъятия обязательно предшествует претензионная работа: изъятие участка может быть инициировано только по истечении 30 дней с момента предъявления собственнику требования об использовании участка и его неисполнения.
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общество , бизнес, недвижимость, елена кудерко, земельный участок
Общество , Бизнес, Недвижимость, Елена Кудерко, земельный участок
02:02 29.12.2024
 
Новые правила для землевладельцев: как не потерять свой участок

Адвокат Кудерко: по новому закону заброшенные участки земли могут изъять

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДачные участки в Подмосковье
Дачные участки в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. С 1 марта 2025 года в России вступает в силу закон, который затронет каждого собственника земельного участка. Согласно новому законодательству, дачи, огороды и участки под жилищное строительство, которые не используются по назначению, могут быть изъяты, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.
Чтобы избежать подобных последствий, адвокат предлагает разобраться, какие критерии определяют "заброшенный" участок. Во-первых, это зависит от его категории. Земли населенных пунктов, где, как правило, располагаются участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), имеют один набор требований. Земли сельскохозяйственного назначения, где расположены дачи и сады, – совершенно другой. Соответственно, критерии "заброшенности" будут отличаться.
Что означает "заброшенность" для дачных и садовых участков? По новому закону, участок может быть признан неиспользуемым, если он соответствует следующим признакам:
• зарастание сорняками: 50% и более общей площади участка покрыто сорной растительностью;
• кустарники и деревья: разросшиеся кустарники и деревья свидетельствует об отсутствии ухода;
• дерн: наличие плотного дерна на глубину 15 и более сантиметров говорит о давнем отсутствии обработки почвы.
При этом, как отмечает адвокат, на оставшейся части участка не должно вестись никакой сельскохозяйственной деятельности, либо такая деятельность должна занимать менее 25% площади участка.
Напротив, благоустроенный участок с декоративными кустарниками и газоном будет считаться используемым по назначению.
"Следует также помнить, что наличие самовольных построек также является признаком ненадлежащего использования участка", - говорит Елена Кудерко.
В случае с участками под индивидуальное жилищное строительство критерии несколько иные.
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Собственник такого участка обязан приступить к его освоению не позднее, чем через три года со дня получения прав на землю. В течение этого срока должна быть начата подготовка участка к строительству и само строительство. Если этого не произошло, встает вопрос о неиспользовании.
Впрочем, уже сейчас за нецелевое использование земельных участков предусмотрена административная ответственность, напомнила юрист. Штрафы составляют от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 000 рублей. Для участков ИЖС штрафы более строгие и составляют от 1 до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 20 000 рублей.
"Важно понимать, что отсчет срока для использования участка начнется с 1 марта 2025 года для тех, кто уже является собственником. А для тех, кто приобретет участок после этой даты, срок начнет отсчитываться с момента покупки. Таким образом, первые аукционы по продаже "заброшенных" участков с публичных торгов могут состояться не ранее апреля 2028 года", - поясняет адвокат.
Кроме того, процессу изъятия обязательно предшествует претензионная работа: изъятие участка может быть инициировано только по истечении 30 дней с момента предъявления собственнику требования об использовании участка и его неисполнения.
 
ОбществоБизнесНедвижимостьЕлена Кудеркоземельный участок
 
 
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