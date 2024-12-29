Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Италия стала главным поставщиком игристого вина в Россию вместо Латвии - 29.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241229/vino-853946042.html
Италия стала главным поставщиком игристого вина в Россию вместо Латвии
Италия стала главным поставщиком игристого вина в Россию вместо Латвии - 29.12.2024, ПРАЙМ
Италия стала главным поставщиком игристого вина в Россию вместо Латвии
Главной по поставкам игристого вина в Россию в январе-сентябре стала Италия, забрав лидерство у Латвии и заняв при этом почти половину импорта этого напитка,... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T08:20+0300
2024-12-29T08:20+0300
экономика
вино
алкоголь
игристое вино
италия
россия
латвия
https://cdnn.1prime.ru/img/83920/00/839200060_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7013c61c5b0c9f2b40d6a467a8d41004.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Главной по поставкам игристого вина в Россию в январе-сентябре стала Италия, забрав лидерство у Латвии и заняв при этом почти половину импорта этого напитка, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Первой в десятке стран, больше всех поставлявших игристое вино в Россию в этом году, стала Италия с объемом в 92,2 миллиона долларов в денежном выражении. За год покупки итальянского игристого Россией выросли почти на две трети, что позволило Италии сместить на второе место Латвию, сократившую свои поставки на 7%, до 59,7 миллиона долларов. Третье место за собой сохранила Литва, чей экспорт в Россию за год рухнул на 64%, до 15,5 миллиона долларов. В пятерку также вошли Польша с экспортом на 12,6 миллиона долларов и Испания - 4,8 миллиона. Замкнули десятку главных стран-поставщиков новогоднего напитка в Россию Армения (3,2 миллиона долларов), Азербайджан (1,3 миллиона), Германия (1,2 миллиона), Грузия (1,1 миллиона) и Франция (1 миллион). Из этих стран Россия больше всего за год нарастила покупки "игристого" у Германии - в 2,5 раза, Армении - 2,2 раза и Италии - 1,6 раза. Напротив, самое большое сокращение произошло в закупках из Франции (в 2,8 раза), Литвы (в 2,8 раза) и Грузии (в 1,8 раза).
https://1prime.ru/20241221/italija-853763907.html
италия
латвия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83920/00/839200060_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_b83559235b80b02a5cb916334d6b923b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вино, алкоголь, игристое вино, италия, россия, латвия
Экономика, вино, алкоголь, игристое вино, ИТАЛИЯ, РОССИЯ, ЛАТВИЯ
08:20 29.12.2024
 
Италия стала главным поставщиком игристого вина в Россию вместо Латвии

Главной по поставкам игристого вина в Россию в январе-сентябре стала Италия вместо Латвии

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство игристого вина
Производство игристого вина - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Главной по поставкам игристого вина в Россию в январе-сентябре стала Италия, забрав лидерство у Латвии и заняв при этом почти половину импорта этого напитка, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных.
Первой в десятке стран, больше всех поставлявших игристое вино в Россию в этом году, стала Италия с объемом в 92,2 миллиона долларов в денежном выражении. За год покупки итальянского игристого Россией выросли почти на две трети, что позволило Италии сместить на второе место Латвию, сократившую свои поставки на 7%, до 59,7 миллиона долларов.
Третье место за собой сохранила Литва, чей экспорт в Россию за год рухнул на 64%, до 15,5 миллиона долларов. В пятерку также вошли Польша с экспортом на 12,6 миллиона долларов и Испания - 4,8 миллиона.
Бокалы с вином - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
Италия в 2024 году поставила в Россию вина на 170 миллионов евро
21 декабря, 05:01
Замкнули десятку главных стран-поставщиков новогоднего напитка в Россию Армения (3,2 миллиона долларов), Азербайджан (1,3 миллиона), Германия (1,2 миллиона), Грузия (1,1 миллиона) и Франция (1 миллион).
Из этих стран Россия больше всего за год нарастила покупки "игристого" у Германии - в 2,5 раза, Армении - 2,2 раза и Италии - 1,6 раза. Напротив, самое большое сокращение произошло в закупках из Франции (в 2,8 раза), Литвы (в 2,8 раза) и Грузии (в 1,8 раза).
 
Экономикавиноалкогольигристое виноИТАЛИЯРОССИЯЛАТВИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала