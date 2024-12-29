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Италия стала главным поставщиком игристого вина в Россию вместо Латвии
Италия стала главным поставщиком игристого вина в Россию вместо Латвии - 29.12.2024, ПРАЙМ
Италия стала главным поставщиком игристого вина в Россию вместо Латвии
Главной по поставкам игристого вина в Россию в январе-сентябре стала Италия, забрав лидерство у Латвии и заняв при этом почти половину импорта этого напитка,... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T08:20+0300
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Главной по поставкам игристого вина в Россию в январе-сентябре стала Италия, забрав лидерство у Латвии и заняв при этом почти половину импорта этого напитка, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Первой в десятке стран, больше всех поставлявших игристое вино в Россию в этом году, стала Италия с объемом в 92,2 миллиона долларов в денежном выражении. За год покупки итальянского игристого Россией выросли почти на две трети, что позволило Италии сместить на второе место Латвию, сократившую свои поставки на 7%, до 59,7 миллиона долларов. Третье место за собой сохранила Литва, чей экспорт в Россию за год рухнул на 64%, до 15,5 миллиона долларов. В пятерку также вошли Польша с экспортом на 12,6 миллиона долларов и Испания - 4,8 миллиона. Замкнули десятку главных стран-поставщиков новогоднего напитка в Россию Армения (3,2 миллиона долларов), Азербайджан (1,3 миллиона), Германия (1,2 миллиона), Грузия (1,1 миллиона) и Франция (1 миллион). Из этих стран Россия больше всего за год нарастила покупки "игристого" у Германии - в 2,5 раза, Армении - 2,2 раза и Италии - 1,6 раза. Напротив, самое большое сокращение произошло в закупках из Франции (в 2,8 раза), Литвы (в 2,8 раза) и Грузии (в 1,8 раза).
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вино, алкоголь, игристое вино, италия, россия, латвия
Экономика, вино, алкоголь, игристое вино, ИТАЛИЯ, РОССИЯ, ЛАТВИЯ
Италия стала главным поставщиком игристого вина в Россию вместо Латвии
Главной по поставкам игристого вина в Россию в январе-сентябре стала Италия вместо Латвии
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Главной по поставкам игристого вина в Россию в январе-сентябре стала Италия, забрав лидерство у Латвии и заняв при этом почти половину импорта этого напитка, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных.
Первой в десятке стран, больше всех поставлявших игристое вино в Россию в этом году, стала Италия с объемом в 92,2 миллиона долларов в денежном выражении. За год покупки итальянского игристого Россией выросли почти на две трети, что позволило Италии сместить на второе место Латвию, сократившую свои поставки на 7%, до 59,7 миллиона долларов.
Третье место за собой сохранила Литва, чей экспорт в Россию за год рухнул на 64%, до 15,5 миллиона долларов. В пятерку также вошли Польша с экспортом на 12,6 миллиона долларов и Испания - 4,8 миллиона.
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Замкнули десятку главных стран-поставщиков новогоднего напитка в Россию Армения (3,2 миллиона долларов), Азербайджан (1,3 миллиона), Германия (1,2 миллиона), Грузия (1,1 миллиона) и Франция (1 миллион).
Из этих стран Россия больше всего за год нарастила покупки "игристого" у Германии - в 2,5 раза, Армении - 2,2 раза и Италии - 1,6 раза. Напротив, самое большое сокращение произошло в закупках из Франции (в 2,8 раза), Литвы (в 2,8 раза) и Грузии (в 1,8 раза).