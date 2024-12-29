Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван возраст затонувших в Керченском проливе судов - 29.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241229/vozrast-853945306.html
Назван возраст затонувших в Керченском проливе судов
Назван возраст затонувших в Керченском проливе судов - 29.12.2024, ПРАЙМ
Назван возраст затонувших в Керченском проливе судов
Самому молодому танкеру типа "Волгонефть", к которому относятся суда, затонувшие ранее в декабре в Керченском проливе, - 45 лет, а самому старому - 59 лет, то... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T04:17+0300
2024-12-29T04:17+0300
бизнес
россия
кубань
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853945306.jpg?1735435033
МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Самому молодому танкеру типа "Волгонефть", к которому относятся суда, затонувшие ранее в декабре в Керченском проливе, - 45 лет, а самому старому - 59 лет, то есть все они были построены еще во времена СССР, следует из данных регистра "Российского классификационного общества", с которыми ознакомилось РИА Новости. Важно отметить, что сроки эксплуатации танкеров составляют около 15 лет. Танкеры "Волгонефть" обладают грузоподъемностью 4,8-5 тысяч тонн. Согласно данным обзора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), средний возраст морского грузового флота в России составляет 26 лет, при этом суда под иностранным флагом "моложе" судов под российским. В свою очередь средний возраст речных грузовых судов в стране - около 40 лет. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута. Ранее Минтранс РФ сообщал, что несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом. При этом два танкера, потерпевших крушение, и вовсе не соблюдали сезонные ограничения на плавания.
кубань
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, кубань, рф, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, КУБАНЬ, РФ, Владимир Путин
04:17 29.12.2024
 
Назван возраст затонувших в Керченском проливе судов

"Российское классификационное общество": танкерам "Волгонефть" 45 лет

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Самому молодому танкеру типа "Волгонефть", к которому относятся суда, затонувшие ранее в декабре в Керченском проливе, - 45 лет, а самому старому - 59 лет, то есть все они были построены еще во времена СССР, следует из данных регистра "Российского классификационного общества", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Важно отметить, что сроки эксплуатации танкеров составляют около 15 лет. Танкеры "Волгонефть" обладают грузоподъемностью 4,8-5 тысяч тонн.
Согласно данным обзора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), средний возраст морского грузового флота в России составляет 26 лет, при этом суда под иностранным флагом "моложе" судов под российским. В свою очередь средний возраст речных грузовых судов в стране - около 40 лет.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Ранее Минтранс РФ сообщал, что несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом. При этом два танкера, потерпевших крушение, и вовсе не соблюдали сезонные ограничения на плавания.
 
БизнесРОССИЯКУБАНЬРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала