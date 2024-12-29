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Назван возраст затонувших в Керченском проливе судов

Назван возраст затонувших в Керченском проливе судов - 29.12.2024, ПРАЙМ

Назван возраст затонувших в Керченском проливе судов

Самому молодому танкеру типа "Волгонефть", к которому относятся суда, затонувшие ранее в декабре в Керченском проливе, - 45 лет, а самому старому - 59 лет, то... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T04:17+0300

2024-12-29T04:17+0300

2024-12-29T04:17+0300

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МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Самому молодому танкеру типа "Волгонефть", к которому относятся суда, затонувшие ранее в декабре в Керченском проливе, - 45 лет, а самому старому - 59 лет, то есть все они были построены еще во времена СССР, следует из данных регистра "Российского классификационного общества", с которыми ознакомилось РИА Новости. Важно отметить, что сроки эксплуатации танкеров составляют около 15 лет. Танкеры "Волгонефть" обладают грузоподъемностью 4,8-5 тысяч тонн. Согласно данным обзора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), средний возраст морского грузового флота в России составляет 26 лет, при этом суда под иностранным флагом "моложе" судов под российским. В свою очередь средний возраст речных грузовых судов в стране - около 40 лет. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута. Ранее Минтранс РФ сообщал, что несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом. При этом два танкера, потерпевших крушение, и вовсе не соблюдали сезонные ограничения на плавания.

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бизнес, россия, кубань, рф, владимир путин