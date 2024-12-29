Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Яковенко назвал одну из главных задач мировой экономики в 2025 году - 29.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241229/yakovenko-853946626.html
Яковенко назвал одну из главных задач мировой экономики в 2025 году
Яковенко назвал одну из главных задач мировой экономики в 2025 году - 29.12.2024, ПРАЙМ
Яковенко назвал одну из главных задач мировой экономики в 2025 году
Проблема сохранения денежных ресурсов подталкивает страны БРИКС и мирового большинства к поиску альтернативной финансовой системы сбережения, эта тема будет... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T10:10+0300
2024-12-29T10:10+0300
экономика
брикс
миа россия сегодня
деньги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392406_0:72:3195:1869_1920x0_80_0_0_9a2ed9a3b7e004c61c41b21303fd5e82.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Проблема сохранения денежных ресурсов подталкивает страны БРИКС и мирового большинства к поиску альтернативной финансовой системы сбережения, эта тема будет доминирующей в наступающем году, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко. "Проблема сохранения своих денежных ресурсов стало довлеющим фактором в контексте поддержания экономического роста в современных условиях. Именно это подталкивает страны БРИКС и мирового большинства к поиску создания альтернативной финансовой системы сбережения своих уже накопленных ресурсов", - сказал Яковенко. Он подчеркнул, что эта тема будет доминировать в мировом дискурсе в наступающем году, в том числе в контексте ожидаемых инициатив избранного президента США Дональда Трампа в валютной сфере. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://1prime.ru/20241226/briks-853870220.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392406_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_03ef0978f5d9e13957eda049175debf5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
брикс, миа россия сегодня, деньги
Экономика, БРИКС, МИА Россия сегодня, деньги
10:10 29.12.2024
 
Яковенко назвал одну из главных задач мировой экономики в 2025 году

Яковенко: поиск новой системы сбережения денег стран станет одной из главных тем 2025 года

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
XVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Проблема сохранения денежных ресурсов подталкивает страны БРИКС и мирового большинства к поиску альтернативной финансовой системы сбережения, эта тема будет доминирующей в наступающем году, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко.
"Проблема сохранения своих денежных ресурсов стало довлеющим фактором в контексте поддержания экономического роста в современных условиях. Именно это подталкивает страны БРИКС и мирового большинства к поиску создания альтернативной финансовой системы сбережения своих уже накопленных ресурсов", - сказал Яковенко.
Он подчеркнул, что эта тема будет доминировать в мировом дискурсе в наступающем году, в том числе в контексте ожидаемых инициатив избранного президента США Дональда Трампа в валютной сфере.
Шри-Ланка - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
Глава Шри-Ланки выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС
26 декабря, 08:20
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
 
ЭкономикаБРИКСМИА Россия сегодняденьги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала