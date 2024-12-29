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Яковенко назвал одну из главных задач мировой экономики в 2025 году

Яковенко назвал одну из главных задач мировой экономики в 2025 году - 29.12.2024, ПРАЙМ

Яковенко назвал одну из главных задач мировой экономики в 2025 году

Проблема сохранения денежных ресурсов подталкивает страны БРИКС и мирового большинства к поиску альтернативной финансовой системы сбережения, эта тема будет... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T10:10+0300

2024-12-29T10:10+0300

2024-12-29T10:10+0300

экономика

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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Проблема сохранения денежных ресурсов подталкивает страны БРИКС и мирового большинства к поиску альтернативной финансовой системы сбережения, эта тема будет доминирующей в наступающем году, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко. "Проблема сохранения своих денежных ресурсов стало довлеющим фактором в контексте поддержания экономического роста в современных условиях. Именно это подталкивает страны БРИКС и мирового большинства к поиску создания альтернативной финансовой системы сбережения своих уже накопленных ресурсов", - сказал Яковенко. Он подчеркнул, что эта тема будет доминировать в мировом дискурсе в наступающем году, в том числе в контексте ожидаемых инициатив избранного президента США Дональда Трампа в валютной сфере. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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брикс, миа россия сегодня, деньги