https://1prime.ru/20241229/yaschiki-853954445.html

Черные ящики разбившегося самолета AZAL направят на изучение в Бразилию

Черные ящики разбившегося самолета AZAL направят на изучение в Бразилию - 29.12.2024, ПРАЙМ

Черные ящики разбившегося самолета AZAL направят на изучение в Бразилию

Бортовые самописцы (черные ящики) потерпевшего крушение самолета AZAL отправят в Центр расследования и предотвращения авиапроисшествий Бразилии (CENIPA). Об... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T20:49+0300

2024-12-29T20:49+0300

2024-12-29T21:07+0300

происшествия

казахстан

азербайджан

azal

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АСТАНА, 29 дек - ПРАЙМ. Бортовые самописцы (черные ящики) потерпевшего крушение самолета AZAL отправят в Центр расследования и предотвращения авиапроисшествий Бразилии (CENIPA). Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства транспорта Казахстана. Отмечается, что комиссия по расследованию авиапроисшествия, возглавляемая министром транспорта Казахстана Маратом Карабаевым, решила направить черные ящики в CENIPA в Бразилии, которая также является страной-производителем воздушного судна Embraer. В сообщении сказано, что в соответствии со стандартами Приложения 13 Чикагской конвенции, страна, проводящая расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков. Казахстан ратифицировал данную конвенцию в 1992 году и является членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В Минтрансе Казахстана подчеркнули, что решение принято на основании вышеуказанного документа, а также с учетом рекомендации ИКАО и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России. Центр CENIPA располагает необходимыми техническими возможностями, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для считывания. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 AZAL потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. Согласно первым данным Росавиации, командир воздушного судна решил уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным AZAL, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По данным посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 граждан РФ.Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в пятницу заявил, что самолет AZAL подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил в пятницу о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной. По его словам, украинские БПЛА в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", который предполагает немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по словам Ядрова, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Глава Росавиации отметил, что командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагали другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.

https://1prime.ru/20241229/samolet-853948488.html

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казахстан, азербайджан, azal, бразилия, черный ящик