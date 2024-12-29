https://1prime.ru/20241229/yaschiki-853954445.html
Черные ящики разбившегося самолета AZAL направят на изучение в Бразилию
Черные ящики разбившегося самолета AZAL направят на изучение в Бразилию - 29.12.2024, ПРАЙМ
Черные ящики разбившегося самолета AZAL направят на изучение в Бразилию
Бортовые самописцы (черные ящики) потерпевшего крушение самолета AZAL отправят в Центр расследования и предотвращения авиапроисшествий Бразилии (CENIPA). Об... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T20:49+0300
2024-12-29T20:49+0300
2024-12-29T21:07+0300
происшествия
казахстан
азербайджан
azal
бразилия
черный ящик
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/19/853855799_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c5de932a812af67526734c1a41114b7.jpg
АСТАНА, 29 дек - ПРАЙМ. Бортовые самописцы (черные ящики) потерпевшего крушение самолета AZAL отправят в Центр расследования и предотвращения авиапроисшествий Бразилии (CENIPA). Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства транспорта Казахстана. Отмечается, что комиссия по расследованию авиапроисшествия, возглавляемая министром транспорта Казахстана Маратом Карабаевым, решила направить черные ящики в CENIPA в Бразилии, которая также является страной-производителем воздушного судна Embraer. В сообщении сказано, что в соответствии со стандартами Приложения 13 Чикагской конвенции, страна, проводящая расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков. Казахстан ратифицировал данную конвенцию в 1992 году и является членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В Минтрансе Казахстана подчеркнули, что решение принято на основании вышеуказанного документа, а также с учетом рекомендации ИКАО и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России. Центр CENIPA располагает необходимыми техническими возможностями, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для считывания. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 AZAL потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. Согласно первым данным Росавиации, командир воздушного судна решил уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным AZAL, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По данным посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 граждан РФ.Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в пятницу заявил, что самолет AZAL подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил в пятницу о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной. По его словам, украинские БПЛА в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", который предполагает немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по словам Ядрова, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Глава Росавиации отметил, что командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагали другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.
https://1prime.ru/20241229/samolet-853948488.html
казахстан
азербайджан
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/19/853855799_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_7a764bcfbdc87d6ce521564103ca84bd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, азербайджан, azal, бразилия, черный ящик
Происшествия, КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, AZAL, БРАЗИЛИЯ, черный ящик
Черные ящики разбившегося самолета AZAL направят на изучение в Бразилию
Казахстан направит черные ящики разбившегося самолета AZAL на осмотр в Бразилию
АСТАНА, 29 дек - ПРАЙМ. Бортовые самописцы (черные ящики) потерпевшего крушение самолета AZAL отправят в Центр расследования и предотвращения авиапроисшествий Бразилии (CENIPA). Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства транспорта Казахстана.
Отмечается, что комиссия по расследованию авиапроисшествия, возглавляемая министром транспорта Казахстана Маратом Карабаевым, решила направить черные ящики в CENIPA в Бразилии, которая также является страной-производителем воздушного судна Embraer.
В сообщении сказано, что в соответствии со стандартами Приложения 13 Чикагской конвенции, страна, проводящая расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков. Казахстан ратифицировал данную конвенцию в 1992 году и является членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
В Минтрансе Казахстана подчеркнули, что решение принято на основании вышеуказанного документа, а также с учетом рекомендации ИКАО и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России. Центр CENIPA располагает необходимыми техническими возможностями, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для считывания.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 AZAL потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. Согласно первым данным Росавиации, командир воздушного судна решил уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным AZAL, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По данным посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 граждан РФ.
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в пятницу заявил, что самолет AZAL подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил в пятницу о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной. По его словам, украинские БПЛА в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", который предполагает немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по словам Ядрова, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Глава Росавиации отметил, что командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагали другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.
Алиев высказался о причинах крушения самолета AZAL