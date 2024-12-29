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Кириенко призвал быть готовыми к быстрому запуску Запорожской АЭС - 29.12.2024, ПРАЙМ
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Кириенко призвал быть готовыми к быстрому запуску Запорожской АЭС
Кириенко призвал быть готовыми к быстрому запуску Запорожской АЭС - 29.12.2024, ПРАЙМ
Кириенко призвал быть готовыми к быстрому запуску Запорожской АЭС
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках визита в Энергодар заявил, что уже сейчас нужно готовиться к максимально быстрому... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T14:23+0300
2024-12-29T14:59+0300
энергетика
запорожская аэс
сергей кириенко
запорожская область
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках визита в Энергодар заявил, что уже сейчас нужно готовиться к максимально быстрому запуску всех шести блоков Запорожской АЭС, как только позволит обстановка, станция будет подключена к энергосистеме РФ, сообщает пресс-служба ЗАЭС.Кириенко в канун Нового года посетил Запорожскую АЭС и город Энергодар, на станции он провел совещание, посвященное итогам года и планам развития станции в новом 2025 году."Мы уже сейчас должны готовиться к максимально быстрому запуску всех 6 блоков", - приводятся слова Кириенко в Telegram-канале станции.Как отмечается в сообщении пресс-службы, Кириенко "высказал уверенность, что как только позволит обстановка, Запорожская АЭС вновь будет подключена к энергосистеме нашей страны и внесет свой значительный вклад в устойчивое энергоснабжение России".В пресс-службе ЗАЭС подчеркнули, что сегодня, "несмотря на постоянные внешние воздействия на АЭС со стороны ВСУ", весь персонал станции прикладывает максимальные усилия для обеспечения безопасной эксплуатации станции на высоком уровне."На 2025 год главная задача, как и прежде - обеспечить должный уровень безопасности АЭС. Вторая задача — подготовить блоки для перевода в режим генерации. Сейчас все 6 блоков ЗАЭС находятся в состоянии "холодный останов". Важно провести весь необходимый комплекс работ для того, чтобы получить лицензию на эксплуатацию блока № 1 в соответствии с требованиями российского законодательства. А следом и на остальные блоки", - говорится в сообщении.В свою очередь в ходе совещания с участие Кириенко директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что город Энергодар впервые обеспечен зимой теплом без перевода энергоблоков Запорожской АЭС в режим "горячего останова"."По блокам замечаний нет. С теплоснабжением города это первая зима, когда мы греемся без блоков (без перевода блоков в режим "горячего останова"). Прошлая зима была с блоком " , - сказал Черничук.Температура носителя в системе порядка 62-64 градусов, в домах достаточно тепло, добавил он. Для того, чтобы обеспечить теплоснабжение в таком режиме, система была оптимизирована, добавил директор.Сейчас все шесть блоков ЗАЭС находятся в состоянии "холодный останов".Генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Рамиль Галиев сообщил, что лицензию на эксплуатацию 1-го блока ЗАЭС планируется получить к концу будущего года."К концу 2025 года мы планируем, надеюсь, мы получим лицензию на эксплуатацию первого блока Запорожской станции. То есть, к этому моменту мы должны быть всецело готовы, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию станции", – сказал Галиев.В дальнейшем лицензии в соответствии с законодательством РФ должны быть получены для эксплуатации и других энергоблоков станции, отмечено в сообщении пресс-службы станции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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запорожская аэс, сергей кириенко, запорожская область
Энергетика, Запорожская АЭС, Сергей Кириенко, Запорожская область
14:23 29.12.2024 (обновлено: 14:59 29.12.2024)
 
Кириенко призвал быть готовыми к быстрому запуску Запорожской АЭС

Кириенко призвал быть готовыми к запуску Запорожской АЭС, как только позволит обстановка

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках визита в Энергодар заявил, что уже сейчас нужно готовиться к максимально быстрому запуску всех шести блоков Запорожской АЭС, как только позволит обстановка, станция будет подключена к энергосистеме РФ, сообщает пресс-служба ЗАЭС.
Кириенко в канун Нового года посетил Запорожскую АЭС и город Энергодар, на станции он провел совещание, посвященное итогам года и планам развития станции в новом 2025 году.
"Мы уже сейчас должны готовиться к максимально быстрому запуску всех 6 блоков", - приводятся слова Кириенко в Telegram-канале станции.
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Как отмечается в сообщении пресс-службы, Кириенко "высказал уверенность, что как только позволит обстановка, Запорожская АЭС вновь будет подключена к энергосистеме нашей страны и внесет свой значительный вклад в устойчивое энергоснабжение России".
В пресс-службе ЗАЭС подчеркнули, что сегодня, "несмотря на постоянные внешние воздействия на АЭС со стороны ВСУ", весь персонал станции прикладывает максимальные усилия для обеспечения безопасной эксплуатации станции на высоком уровне.
"На 2025 год главная задача, как и прежде - обеспечить должный уровень безопасности АЭС. Вторая задача — подготовить блоки для перевода в режим генерации. Сейчас все 6 блоков ЗАЭС находятся в состоянии "холодный останов". Важно провести весь необходимый комплекс работ для того, чтобы получить лицензию на эксплуатацию блока № 1 в соответствии с требованиями российского законодательства. А следом и на остальные блоки", - говорится в сообщении.
В свою очередь в ходе совещания с участие Кириенко директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что город Энергодар впервые обеспечен зимой теплом без перевода энергоблоков Запорожской АЭС в режим "горячего останова".
"По блокам замечаний нет. С теплоснабжением города это первая зима, когда мы греемся без блоков (без перевода блоков в режим "горячего останова"). Прошлая зима была с блоком " , - сказал Черничук.
Температура носителя в системе порядка 62-64 градусов, в домах достаточно тепло, добавил он. Для того, чтобы обеспечить теплоснабжение в таком режиме, система была оптимизирована, добавил директор.
Сейчас все шесть блоков ЗАЭС находятся в состоянии "холодный останов".
Генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Рамиль Галиев сообщил, что лицензию на эксплуатацию 1-го блока ЗАЭС планируется получить к концу будущего года.
"К концу 2025 года мы планируем, надеюсь, мы получим лицензию на эксплуатацию первого блока Запорожской станции. То есть, к этому моменту мы должны быть всецело готовы, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию станции", – сказал Галиев.
В дальнейшем лицензии в соответствии с законодательством РФ должны быть получены для эксплуатации и других энергоблоков станции, отмечено в сообщении пресс-службы станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
 
ЭнергетикаЗапорожская АЭССергей КириенкоЗапорожская область
 
 
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