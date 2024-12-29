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Зурабишвили покинула президентский дворец
Зурабишвили покинула президентский дворец - 29.12.2024, ПРАЙМ
Зурабишвили покинула президентский дворец
Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец и вышла к митингующим, собравшимся в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T11:33+0300
2024-12-29T11:33+0300
2024-12-29T11:33+0300
грузия
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 29 дек - ПРАЙМ. Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец и вышла к митингующим, собравшимся в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. В должность президента Грузии в воскресенье официально вступил Михаил Кавелашвили. Церемония инаугурации проходит в здании парламента.Как заявила Зурабишвили, она покинет президентский дворец и заберет с собой "легитимность и флаг", однако "останется с народом" и будет бороться за назначение новых выборов в парламент.Зурабишвили по-прежнему отказывается признавать Кавелашвили президентом и считает процесс инаугурации "пародией". Также Зурабишвили заявила, что получила много предложений со стороны стран-партнеров и намерена посетить иностранные государства. Кроме того, она планирует принять участие в акции протеста 31 декабря и встретить новый год вместе с митингующими, собравшимися на проспекте Руставели.
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грузия, саломе зурабишвили
ГРУЗИЯ, Саломе Зурабишвили
Зурабишвили покинула президентский дворец
Зурабишвили покинула дворец президента Грузии и вышла к собравшимся митингующим
ТБИЛИСИ, 29 дек - ПРАЙМ. Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец и вышла к митингующим, собравшимся в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
В должность президента Грузии в воскресенье официально вступил Михаил Кавелашвили. Церемония инаугурации проходит в здании парламента.
Как заявила Зурабишвили, она покинет президентский дворец и заберет с собой "легитимность и флаг", однако "останется с народом" и будет бороться за назначение новых выборов в парламент.
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Зурабишвили по-прежнему отказывается признавать Кавелашвили президентом и считает процесс инаугурации "пародией".
Также Зурабишвили заявила, что получила много предложений со стороны стран-партнеров и намерена посетить иностранные государства. Кроме того, она планирует принять участие в акции протеста 31 декабря и встретить новый год вместе с митингующими, собравшимися на проспекте Руставели.