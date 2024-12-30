https://1prime.ru/20241230/abkhaziya-853961876.html

Абхазия намерена прилагать усилия по укреплению отношений с Россией

Абхазия намерена прилагать усилия по укреплению отношений с Россией - 30.12.2024, ПРАЙМ

Абхазия намерена прилагать усилия по укреплению отношений с Россией

Абхазия будет прилагать усилия по укреплению отношений с Россией, заявил исполняющий обязанности президента страны Бадра Гунба в новогоднем поздравлении... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T14:10+0300

2024-12-30T14:10+0300

2024-12-30T14:10+0300

абхазия

владимир путин

россия

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СУХУМ, 30 дек - ПРАЙМ. Абхазия будет прилагать усилия по укреплению отношений с Россией, заявил исполняющий обязанности президента страны Бадра Гунба в новогоднем поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину. "Высоко ценим поддержку, постоянно оказываемую Россией в преодолении энергетического кризиса, который испытывает Абхазия, и в решении других вопросов социально-экономического развития. Республика Абхазия и впредь будет прилагать усилия по укреплению двусторонних отношений, сохранению стабильности и сотрудничеству во всех сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в поздравлении. Также Гунба пожелал российскому народу мира и процветания. "Искренне желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности, а всему братскому народу Российской Федерации – мира и процветания", - отметил он.

https://1prime.ru/20241223/elektroenergiya-853791471.html

абхазия

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абхазия, владимир путин, россия