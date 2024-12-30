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Назван объем российской финансовой помощи Абхазии в 2025 году - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Назван объем российской финансовой помощи Абхазии в 2025 году
Назван объем российской финансовой помощи Абхазии в 2025 году - 30.12.2024, ПРАЙМ
Назван объем российской финансовой помощи Абхазии в 2025 году
Российская финансовая помощь Абхазии в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T18:46+0300
2024-12-30T18:47+0300
экономика
россия
абхазия
финансовая помощь
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СУХУМ, 30 дек - ПРАЙМ. Российская финансовая помощь Абхазии в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба. "Большая часть средств российской финансовой помощи в объеме 5 миллиардов 200 миллионов рублей будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии, в том числе и на софинансирование заработной платы работников бюджетной сферы", - сказал Делба. Россия с 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и работникам силовых структур. Также в республику во время осенне-зимнего энергодефицита стали осуществлять переток электричества по коммерческой стоимости. Все это произошло из-за невыполнения абхазской стороной обязательств, взятых на себя в рамках гармонизации законодательств РФ и Абхазии.
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россия, абхазия, финансовая помощь
Экономика, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, финансовая помощь
18:46 30.12.2024 (обновлено: 18:47 30.12.2024)
 
Назван объем российской финансовой помощи Абхазии в 2025 году

Минфин Абхазии: финансовая помощь РФ республике в 2025 г составит 5,2 млрд руб

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСухуми - столица Республики Абхазия
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СУХУМ, 30 дек - ПРАЙМ. Российская финансовая помощь Абхазии в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба.
"Большая часть средств российской финансовой помощи в объеме 5 миллиардов 200 миллионов рублей будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии, в том числе и на софинансирование заработной платы работников бюджетной сферы", - сказал Делба.
Россия с 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и работникам силовых структур. Также в республику во время осенне-зимнего энергодефицита стали осуществлять переток электричества по коммерческой стоимости. Все это произошло из-за невыполнения абхазской стороной обязательств, взятых на себя в рамках гармонизации законодательств РФ и Абхазии.
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
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ЭкономикаРОССИЯАБХАЗИЯфинансовая помощь
 
 
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