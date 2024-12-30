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Назван объем российской финансовой помощи Абхазии в 2025 году

Назван объем российской финансовой помощи Абхазии в 2025 году - 30.12.2024, ПРАЙМ

Назван объем российской финансовой помощи Абхазии в 2025 году

Российская финансовая помощь Абхазии в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T18:46+0300

2024-12-30T18:46+0300

2024-12-30T18:47+0300

экономика

россия

абхазия

финансовая помощь

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СУХУМ, 30 дек - ПРАЙМ. Российская финансовая помощь Абхазии в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба. "Большая часть средств российской финансовой помощи в объеме 5 миллиардов 200 миллионов рублей будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии, в том числе и на софинансирование заработной платы работников бюджетной сферы", - сказал Делба. Россия с 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и работникам силовых структур. Также в республику во время осенне-зимнего энергодефицита стали осуществлять переток электричества по коммерческой стоимости. Все это произошло из-за невыполнения абхазской стороной обязательств, взятых на себя в рамках гармонизации законодательств РФ и Абхазии.

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россия, абхазия, финансовая помощь