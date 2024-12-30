https://1prime.ru/20241230/abrams-853960363.html

"Ценные разведданные". В России изучат трофейный американский Abrams

"Ценные разведданные". В России изучат трофейный американский Abrams - 30.12.2024, ПРАЙМ

"Ценные разведданные". В России изучат трофейный американский Abrams

Россия получила возможность изучить американский танк M1A1 Abrams, захваченный на Украине, пишет издание Military Watch Magazine. | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T13:13+0300

2024-12-30T13:13+0300

2024-12-30T13:13+0300

вооружения

танки abrams

украина

сша

уралвагонзавод

https://cdnn.1prime.ru/img/84132/94/841329494_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_72a919698692b4eed11b03746b343dce.jpg

МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Россия получила возможность изучить американский танк M1A1 Abrams, захваченный на Украине, пишет издание Military Watch Magazine.Как отмечается, специалисты "Уралвагонзавода" проанализируют устройство машины для сбора разведданных. На данный момент обезврежено более 20 из 31 украинских "Абрамсов".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЦенность трофейных танков “Абрамс” значительна из-за широкого их использования. В США на вооружении или на хранении находится более 4 тысяч машин. Трое последних клиентов, Польша, Австралия и Тайвань, также находятся на передовой потенциальных конфликтов.Кроме того, в конце сентября кадры подтвердили, что минимум один немецкий танк Leopard 2A6, захваченный у ВСУ, отправлен на "Уралвагонзавод" для изучения. Специалисты анализируют узлы, системы и подсистемы машины для сбора разведданных. При этом "Леопарды" 2A6 могут предоставить более ценные разведданные, чем "Абрамсы", из-за их более высокого уровня секретности.В статье отмечается, что разведданные по "Абрамсам" высоко оценят стратегические партнеры России, такие как Китай и КНДР. Часть машин была продана Китайской Республике в Тайване, а южнокорейский танк K1 является производной от конструкции Abrams.Украина начала получать "Абрамсы" в сентябре 2023 года, и первый танк был подбит через три дня после появления на передовой. Большинство "Абрамсов" были уничтожены управляемой артиллерией или беспилотниками-камикадзе.Эффективность "Абрамсов" подвергается сомнению, особенно со стороны замминистра обороны США Колина Каля и советника по национальной безопасности США Джейка Салливана. Украинские военнослужащие также жаловались на технические проблемы и слабость перед российским огнем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240730/f-16-850530878.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

танки abrams, украина, сша, уралвагонзавод