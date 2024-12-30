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Акции Boeing дешевеют на предторгах на четыре процента
Акции Boeing дешевеют на предторгах на четыре процента - 30.12.2024, ПРАЙМ
Акции Boeing дешевеют на предторгах на четыре процента
Акции американской аэрокосмической корпорации Boeing снижаются в цене на предторгах на 4% после крушения самолета авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан,... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T14:13+0300
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Акции американской аэрокосмической корпорации Boeing снижаются в цене на предторгах на 4% после крушения самолета авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан, свидетельствуют данные торгов. Акции компании дешевеют на предторгах в Нью-йорке на 4,02%, до 173,45 доллара. Торги пятницы акции завершили ростом стоимости на 0,19%, до 180,72 доллара. Власти Южной Кореи проведут проверку всех Boeing 737-800 в стране после крушения самолета в аэропорту Муан, передавало агентство Рёнхап со ссылкой на министерство земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея. Утром 30 декабря еще у одного самолета южнокорейской Jeju Air возникли проблемы с шасси, он смог вернуться в аэропорт вылета. Такая же проблема была у упавшего в Муане борта. При этом в начале декабря Boeing возобновил производство своего флагманского лайнера 737 MAX, в отношении которого неоднократно возникали вопросы о его безопасности, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее профсоюз механиков, которые строят самолеты Boeing 737, 777 и 767, объявил забастовку, причиной которой стало предложение корпорацией профсоюзу подъема заработных плат на 25% в течение четырех лет вместо требуемых рабочими 40%. В ноябре члены профсоюза Boeing приняли последнее предложение авиастроительной корпорации спустя семи недель забастовки. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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boeing, акции, биржевые торги
Boeing, Акции, биржевые торги
Акции Boeing дешевеют на предторгах на четыре процента
Акции Boeing дешевеют на предторгах на 4% после крушения самолета Jeju Air
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Акции американской аэрокосмической корпорации Boeing снижаются в цене на предторгах на 4% после крушения самолета авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан, свидетельствуют данные торгов.
Акции компании дешевеют на предторгах в Нью-йорке на 4,02%, до 173,45 доллара. Торги пятницы акции завершили ростом стоимости на 0,19%, до 180,72 доллара.
Власти Южной Кореи проведут проверку всех Boeing 737-800 в стране после крушения самолета в аэропорту Муан, передавало агентство Рёнхап со ссылкой на министерство земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея. Утром 30 декабря еще у одного самолета южнокорейской Jeju Air возникли проблемы с шасси, он смог вернуться в аэропорт вылета. Такая же проблема была у упавшего в Муане борта.
При этом в начале декабря Boeing возобновил производство своего флагманского лайнера 737 MAX, в отношении которого неоднократно возникали вопросы о его безопасности, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее профсоюз механиков, которые строят самолеты Boeing 737, 777 и 767, объявил забастовку, причиной которой стало предложение корпорацией профсоюзу подъема заработных плат на 25% в течение четырех лет вместо требуемых рабочими 40%. В ноябре члены профсоюза Boeing приняли последнее предложение авиастроительной корпорации спустя семи недель забастовки.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
Российский рынок акций уверенно растет, как и юань к рублю