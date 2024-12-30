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Названа причина начала борьбы России против мировой гегемонии Запада
Названа причина начала борьбы России против мировой гегемонии Запада - 30.12.2024, ПРАЙМ
Названа причина начала борьбы России против мировой гегемонии Запада
Агрессивная политика Запада в том числе на Украине привела к тому, что Россия начала бороться против западной гегемонии на мировом уровне, заявил заместитель... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T09:52+0300
2024-12-30T09:52+0300
2024-12-30T09:52+0300
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МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Агрессивная политика Запада в том числе на Украине привела к тому, что Россия начала бороться против западной гегемонии на мировом уровне, заявил заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Агрессивная политика Запада, который своими действиями на Украине, стремлением переиграть итоги Второй мировой и заодно задним числом реабилитировать фашизм/нацизм как свой исключительный цивилизационный продукт и в целом агрессивный национализм межвоенного периода в Европе, стала катализатором пробуждения российского общества к своей исторической миссии служить делу эмансипации незападного мира от западной гегемонии", - говорится в аналитическом докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко. По его словам, Россия, обладающая базовой самодостаточностью и опытом многовекового существования в качестве многоэтнического и многоконфессионального государства, в состоянии бросить Западу силовой и цивилизационный вызов. "Обозначенное по ходу СВО историческое поражение Запада, совершившего грубый просчет и оказавшегося неготовым к прямому силовому противостоянию с Россией, будет воздействовать на всю глобальную и региональную политику - как будущее, которое отбрасывает тень, прежде чем наступить. Борьба за нашу победу - как реальная нравственная и политическая сила - будет продолжать трансформировать мир", - подчеркнул Яковенко.
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Названа причина начала борьбы России против мировой гегемонии Запада
Яковенко: политика Запада подтолкнула РФ бороться против его гегемонии на мировом уровне
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Агрессивная политика Запада в том числе на Украине привела к тому, что Россия начала бороться против западной гегемонии на мировом уровне, заявил заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Агрессивная политика Запада, который своими действиями на Украине, стремлением переиграть итоги Второй мировой и заодно задним числом реабилитировать фашизм/нацизм как свой исключительный цивилизационный продукт и в целом агрессивный национализм межвоенного периода в Европе, стала катализатором пробуждения российского общества к своей исторической миссии служить делу эмансипации незападного мира от западной гегемонии", - говорится в аналитическом докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко.
По его словам, Россия, обладающая базовой самодостаточностью и опытом многовекового существования в качестве многоэтнического и многоконфессионального государства, в состоянии бросить Западу силовой и цивилизационный вызов.
Яковенко рассказал, кто может помочь Латинской Америке выйти из кризиса
"Обозначенное по ходу СВО историческое поражение Запада, совершившего грубый просчет и оказавшегося неготовым к прямому силовому противостоянию с Россией, будет воздействовать на всю глобальную и региональную политику - как будущее, которое отбрасывает тень, прежде чем наступить. Борьба за нашу победу - как реальная нравственная и политическая сила - будет продолжать трансформировать мир", - подчеркнул Яковенко.