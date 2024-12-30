https://1prime.ru/20241230/borba-853958396.html

Названа причина начала борьбы России против мировой гегемонии Запада

Названа причина начала борьбы России против мировой гегемонии Запада - 30.12.2024, ПРАЙМ

Названа причина начала борьбы России против мировой гегемонии Запада

Агрессивная политика Запада в том числе на Украине привела к тому, что Россия начала бороться против западной гегемонии на мировом уровне, заявил заместитель... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T09:52+0300

2024-12-30T09:52+0300

2024-12-30T09:52+0300

россия

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МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Агрессивная политика Запада в том числе на Украине привела к тому, что Россия начала бороться против западной гегемонии на мировом уровне, заявил заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Агрессивная политика Запада, который своими действиями на Украине, стремлением переиграть итоги Второй мировой и заодно задним числом реабилитировать фашизм/нацизм как свой исключительный цивилизационный продукт и в целом агрессивный национализм межвоенного периода в Европе, стала катализатором пробуждения российского общества к своей исторической миссии служить делу эмансипации незападного мира от западной гегемонии", - говорится в аналитическом докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко. По его словам, Россия, обладающая базовой самодостаточностью и опытом многовекового существования в качестве многоэтнического и многоконфессионального государства, в состоянии бросить Западу силовой и цивилизационный вызов. "Обозначенное по ходу СВО историческое поражение Запада, совершившего грубый просчет и оказавшегося неготовым к прямому силовому противостоянию с Россией, будет воздействовать на всю глобальную и региональную политику - как будущее, которое отбрасывает тень, прежде чем наступить. Борьба за нашу победу - как реальная нравственная и политическая сила - будет продолжать трансформировать мир", - подчеркнул Яковенко.

https://1prime.ru/20241230/yakovenko-853957615.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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