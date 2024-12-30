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Стало известно, откуда Чехия получила большую часть газа в ноябре-декабре

Стало известно, откуда Чехия получила большую часть газа в ноябре-декабре - 30.12.2024, ПРАЙМ

Стало известно, откуда Чехия получила большую часть газа в ноябре-декабре

В ноябре-декабре этого года Чехия получила 95% газа с восточного направления, судя по всему, из РФ, что обусловлено более низкой ценой на это топливо по... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T21:16+0300

2024-12-30T21:16+0300

2024-12-30T21:16+0300

энергетика

чехия

поставки газа

газ

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ПРАГА, 30 дек – ПРАЙМ. В ноябре-декабре этого года Чехия получила 95% газа с восточного направления, судя по всему, из РФ, что обусловлено более низкой ценой на это топливо по сравнению с поставками с запада, сообщило в понедельник агентство ЧТК со ссылкой на данные компании Net4Gas, оператора транспортировки газа в республике. "Большую часть импортированного в Чехию в ноябре-декабре природного газа поступило с востока, в основном из России. Если на протяжении большей части года основные поставки в Чехию осуществлялись с запада, то с начала ноября резко возросли поставки с востока, через Словакию, составив около 95%. По оценкам экспертов, отсюда идет в основном российский газ. Об этом свидетельствуют данные транспортной статистики компании-оператора Net4Gas", - говорится в сообщении. По мнению аналитиков, основная причина нынешней ситуации с поставками - более низкая цена российского газа на рынке, а транспортные расходы делают импорт через Германию более дорогим. Однако в ближайшее время это положение должно измениться, поскольку парламент ФРГ одобрил в середине декабря отмену пошлины за транспортировку газа. Плата за транзит газа была введена в Германии в 2022 году. В настоящее время она составляет 2,5 евро за мегаватт-час. Из западной части Европы Чехия получает газ как по трубопроводам из Норвегии, так и СПГ посредством терминала в Нидерландах. "Отмена обязанности платить пошлину за транзит будет означать автоматическое снижение стоимости транспортировки газа через Германию примерно на 7%. Это сделает более привлекательной для трейдеров закупку газа на европейском рынке или прямой импорт СПГ и норвежского газа, по сравнению с поставками из РФ", - заявил агентству Михал Коцурек, управляющий партнер консалтинговой компании EGÚ Brno. Однако, по его мнению, это не приведет к существенному изменению цен на газ в Чехии.

https://1prime.ru/20241230/gaz-853969291.html

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чехия, поставки газа, газ