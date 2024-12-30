https://1prime.ru/20241230/diplomaty-853958822.html
Захарова объяснила, зачем спецборт летал из России в США
Захарова объяснила, зачем спецборт летал из России в США - 30.12.2024, ПРАЙМ
Захарова объяснила, зачем спецборт летал из России в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала пояснения по опубликованной информации о полете специального борта из России в Соединенные Штаты,... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T11:53+0300
2024-12-30T11:53+0300
2024-12-30T11:53+0300
мид рф
мария захарова
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала пояснения по опубликованной информации о полете специального борта из России в Соединенные Штаты, отметив, что речь идет об очередной ротации дипломатов. Telegram-канал Baza писал, что "российский спецборт два дня провел в США". Канал отметил, что "судя по данным сервиса FlightRadar", 25 декабря борт вылетел из Москвы в Петербург. На следующий день Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк и после небольшого перерыва направился в Вашингтон.28 декабря российский самолет из Вашингтона снова вылетел в Нью-Йорк и уже оттуда направился в Москву, отмечалось в сообщении. "Очередная ротация дипломатов", - сказала Захарова РИА Новости.
https://1prime.ru/20241128/zakharova-853166594.html
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мид рф, мария захарова
Захарова объяснила, зачем спецборт летал из России в США
Захарова о полете спецборта из России в США: очередная ротация дипломатов
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала пояснения по опубликованной информации о полете специального борта из России в Соединенные Штаты, отметив, что речь идет об очередной ротации дипломатов.
Telegram-канал Baza писал, что "российский спецборт два дня провел в США". Канал отметил, что "судя по данным сервиса FlightRadar", 25 декабря борт вылетел из Москвы в Петербург. На следующий день Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк и после небольшого перерыва направился в Вашингтон.
28 декабря российский самолет из Вашингтона снова вылетел в Нью-Йорк и уже оттуда направился в Москву, отмечалось в сообщении.
"Очередная ротация дипломатов", - сказала Захарова РИА Новости.
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