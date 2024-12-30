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Оценено влияние предупреждений Трампа о долларе на дедолларизацию

Оценено влияние предупреждений Трампа о долларе на дедолларизацию - 30.12.2024, ПРАЙМ

Оценено влияние предупреждений Трампа о долларе на дедолларизацию

Предупреждения избранного президента США Дональда Трампа на тему использования доллара в международных расчетах, скорее, способствуют отказу от этой валюты,... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T11:05+0300

2024-12-30T11:05+0300

2024-12-30T11:06+0300

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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Предупреждения избранного президента США Дональда Трампа на тему использования доллара в международных расчетах, скорее, способствуют отказу от этой валюты, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. "Что до доллара, то предупреждения Трампа на этот счет, скорее, способствуют дедолларизации. Более того, нынешняя валютно-финансовая система создает проблемы для самой Америки, имея в виду в том числе и модель жить в долг: консервативный "Проект 2025" призывает вернуться к темам ФРС (созданной частными банками в далеком 1913 году) и золотого стандарта в рамках создания специальной комиссии конгресса (США - ред.), но это будет сделать в нынешних условиях весьма проблематично", - говорится в аналитическом докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко. Он добавил, что американский империализм может вылиться в создание долларовой валютной зоны на Западе. "Не исключено, что "голый" империализм США примет форму создания долларовой валютной зоны, прежде всего в Западном полушарии, как об этом позволяют судить заявления Трампа с претензиями на Гренландию и Панамский канал, а также предложение Мексике и Канаде войти в состав США и "сэкономить" на расходах на оборону и таможенных пошлинах. Как бы экстравагантно это ни звучало, во время своего первого президентского срока ему удалось переформатировать трехстороннюю НАФТА, а привязанность соседей к рынку США в новых, более жестких условиях американского протекционизма может только возрасти", - отметил Яковенко. По его словам, не стоит забывать, что американский рынок является таким же оружием, как и доллар США, поэтому пока не ясно, распространится ли этот передел мира на другие регионы.

https://1prime.ru/20240722/dedollarizatsiya-850332848.html

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сша, дональд трамп, доллар, дедолларизация, брикс