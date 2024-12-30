https://1prime.ru/20241230/dolya-853967191.html

Долю AB InBev Efes B.V. в "АБ ИнБев Эфес" передали во временное управление

Долю AB InBev Efes B.V. в "АБ ИнБев Эфес" передали во временное управление - 30.12.2024, ПРАЙМ

Долю AB InBev Efes B.V. в "АБ ИнБев Эфес" передали во временное управление

Президент России Владимир Путин передал долю в АО "АБ Инбев Эфес", принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T17:58+0300

2024-12-30T17:58+0300

2024-12-30T17:58+0300

россия

ab inbev efes

владимир путин

доля

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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин передал долю в АО "АБ Инбев Эфес", принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО "Группа компаний Вместе", следует из указа, опубликованного на портале официального опубликования правовых актов. "Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, … изменение…: 15 831 786 776 обыкновенных акций и 92943 привилегированные акции акционерного общества "АБ ИнБев Эфес", которые принадлежат АБ ИнБев Эфес Б.В…. акционерное общество "Группа компаний Вместе", - говорится в документе. В декабре прошлого года турецкая Anadolu Efes договорилась о выкупе у AB InBev неконтролирующей доли в российском AB InBev Efes BV. Однако в августе стало известно, что Anadolu не получила одобрения властей на покупку у бразильско-бельгийского концерна AB InBev доли в совместном российском пивоваренном предприятии AB InBev Efes BV. AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна ABInBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля 2022 года сообщила, что акционеры (Anadolu Efesи AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes. AB InBev Efes - крупнейшая пивоваренная компания и лидер российского рынка. Компания располагает 11 заводами во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе и тремя солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ab inbev efes, владимир путин, доля