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Названы перспективные пути экспорта из РФ сжиженных углеводородных газов - 30.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Названы перспективные пути экспорта из РФ сжиженных углеводородных газов
Названы перспективные пути экспорта из РФ сжиженных углеводородных газов - 30.12.2024, ПРАЙМ
Названы перспективные пути экспорта из РФ сжиженных углеводородных газов
Перспективным маршрутом для поставок российских сжиженных углеводородных газов (СУГов), помимо Китая и Турции, могут стать страны Центральной Азии и Афганистан, | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T17:53+0300
2024-12-30T17:53+0300
экономика
россия
суг
экспорт
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Перспективным маршрутом для поставок российских сжиженных углеводородных газов (СУГов), помимо Китая и Турции, могут стать страны Центральной Азии и Афганистан, но потребуется развитие инфраструктуры в этом направлении, таким мнением поделился с РИА Новости руководитель проектов консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин. В Евросоюзе с 20 декабря действует запрет на поставки СУГов из России. До этого времени Польша была одним из крупнейших импортеров российских сжиженных газов. Биржевые цены на СУГи в России тем временем значительно снизились: с начала декабря их стоимость упала на 35%, всего же по году снижение составило 25%. Как объяснил эксперт, падение цен на внутреннем рынке напрямую связано со вступлением в действие эмбарго со стороны ЕС. Экспортное направление для российских СУГов исторически выступало балансирующим, при сравнительной стабильности объемов производства и собственного потребления именно оно в значительной степени определяло уровень цен. "Для компенсации снижения поставок в страны ЕС у российских производителей имеется ряд возможных направлений на мировых рынках: уже на сегодняшний день ощутимо возросли поставки в Китай и Турцию. Кроме того, имеется потенциал и для наращивания поставок в "южном" направлении - в страны Центральной Азии, а также в Афганистан", - сказал собеседник агентства. "Емкости данных рынков может быть достаточно для компенсации потерь в объемном выражении, однако это также требует развития инфраструктуры: как для обеспечения провозной способности, так и с целью оптимизации транспортных затрат для недопущения снижения нетбэков относительно "традиционного" европейского направления", - добавил Тимонин. Так, развитие логистической инфраструктуры могло бы минимизировать негативные последствия для российских производителей, считает эксперт. Правительство РФ в конце декабря утвердило замену базиса в формуле расчета пошлины на СУГ с 2025 года. Новым ценовым индикатором в ее структуре станет котировка FOB Черное море. Сейчас экспортная пошлина определяется на основании котировки Argus DAF Брест - основного ценового индикатора для поставок в Польшу и другие европейские страны. Как отмечал зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич, текущая система пошлин в достаточной мере не обеспечивает защиту внутреннего рынка и стимулирование производства СУГов.
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россия, суг, экспорт
Экономика, РОССИЯ, СУГ, экспорт
17:53 30.12.2024
 
Названы перспективные пути экспорта из РФ сжиженных углеводородных газов

Тимонин: перспективными для экспорта СУГов являются Центральная Азия, Афганистан

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Перспективным маршрутом для поставок российских сжиженных углеводородных газов (СУГов), помимо Китая и Турции, могут стать страны Центральной Азии и Афганистан, но потребуется развитие инфраструктуры в этом направлении, таким мнением поделился с РИА Новости руководитель проектов консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин.
В Евросоюзе с 20 декабря действует запрет на поставки СУГов из России. До этого времени Польша была одним из крупнейших импортеров российских сжиженных газов. Биржевые цены на СУГи в России тем временем значительно снизились: с начала декабря их стоимость упала на 35%, всего же по году снижение составило 25%.
Как объяснил эксперт, падение цен на внутреннем рынке напрямую связано со вступлением в действие эмбарго со стороны ЕС. Экспортное направление для российских СУГов исторически выступало балансирующим, при сравнительной стабильности объемов производства и собственного потребления именно оно в значительной степени определяло уровень цен.
"Для компенсации снижения поставок в страны ЕС у российских производителей имеется ряд возможных направлений на мировых рынках: уже на сегодняшний день ощутимо возросли поставки в Китай и Турцию. Кроме того, имеется потенциал и для наращивания поставок в "южном" направлении - в страны Центральной Азии, а также в Афганистан", - сказал собеседник агентства.
"Емкости данных рынков может быть достаточно для компенсации потерь в объемном выражении, однако это также требует развития инфраструктуры: как для обеспечения провозной способности, так и с целью оптимизации транспортных затрат для недопущения снижения нетбэков относительно "традиционного" европейского направления", - добавил Тимонин.
Так, развитие логистической инфраструктуры могло бы минимизировать негативные последствия для российских производителей, считает эксперт.
Правительство РФ в конце декабря утвердило замену базиса в формуле расчета пошлины на СУГ с 2025 года. Новым ценовым индикатором в ее структуре станет котировка FOB Черное море. Сейчас экспортная пошлина определяется на основании котировки Argus DAF Брест - основного ценового индикатора для поставок в Польшу и другие европейские страны. Как отмечал зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич, текущая система пошлин в достаточной мере не обеспечивает защиту внутреннего рынка и стимулирование производства СУГов.
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