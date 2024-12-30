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"Эль-Аль" приостановил полеты в Москву до конца марта 2025 года

"Эль-Аль" приостановил полеты в Москву до конца марта 2025 года - 30.12.2024, ПРАЙМ

"Эль-Аль" приостановил полеты в Москву до конца марта 2025 года

Израильский авиаперевозчик "Эль-Аль" приостановил полеты в Москву до конца марта 2025 года после катастрофы с направлявшимся в Грозный самолетом Azerbaijan... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T12:09+0300

2024-12-30T12:09+0300

2024-12-30T12:09+0300

авиакомпании

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 дек - ПРАЙМ. Израильский авиаперевозчик "Эль-Аль" приостановил полеты в Москву до конца марта 2025 года после катастрофы с направлявшимся в Грозный самолетом Azerbaijan Airlines, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании. "В дополнение к ранее опубликованному сообщению о приостановке рейсов в Москву и после комплексной оценки обстановки авиакомпания "Эль-Аль" сообщает о прекращении полетов по маршруту Тель-Авив – Москва до конца зимнего расписания (до конца марта). Решение принято после непрерывных консультаций с властями страны, чтобы получить полную картину ситуации. Пассажирам будет сообщено об изменениях в ближайшее время", - сообщил представитель.

https://1prime.ru/20241229/krushenie-853950037.html

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авиакомпании, израиль, россия