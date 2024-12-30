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ЕС готов к остановке транзита газа через Украину, заявили в Еврокомиссии
ЕС готов к остановке транзита газа через Украину, заявили в Еврокомиссии - 30.12.2024, ПРАЙМ
ЕС готов к остановке транзита газа через Украину, заявили в Еврокомиссии
Добивающаяся перехода ЕС на более дорогие нероссийские энергоносители Еврокомиссия утверждает, что страны объединения готовы к остановке поставок газа из России | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T23:15+0300
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БРЮССЕЛЬ, 30 дек - ПРАЙМ. Добивающаяся перехода ЕС на более дорогие нероссийские энергоносители Еврокомиссия утверждает, что страны объединения готовы к остановке поставок газа из России через Украину с 1 января 2025 года. Об этом заявила агентству РИА Новости официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. По ее словам, прекращение поставок с 1 января было ожидаемой ситуацией и ЕС к ней подготовился. Итконен заверила, что ЕК в координации со странами-членами ЕС "более года специально работает над подготовкой к сценарию прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года и над обеспечением альтернативных поставок для затронутых государств-членов". Она отметила, что по мнению ЕК, последствия прекращения транзита газа будут иметь ограниченный характер для безопасности снабжения ЕС.Итконен добавила, газовая инфраструктура ЕС "достаточно гибкая, чтобы доставить газ нероссийского происхождения в центральную и восточную Европу по альтернативным маршрутам" и с 2022 года она "была усилена новыми мощностями для импорта сжиженного природного газа".Кроме того, она заявила, что безопасность структуры обеспечения Европы газом была усилена в последние годы, в том числе, благодаря энергоэффективности и возобновляемым источникам.Подписанный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу через Украину заканчивается 31 декабря. "Газпром" в 2023 году поставил по этому маршруту примерно 15 миллиардов кубов газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Киев в течение 2024 года неоднократно заявлял, что не намерен продлевать транзитный договор. Президент РФ Владимир Путин ранее в декабре сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в открытом письме главам ЕК и Евросовета, что игнорирование ЕС решения Владимира Зеленского прекратить транзит приведет к напряженности и ответным мерам.
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ес, ек, украина, владимир зеленский, владимир путин, роберт фицо, транзит газа через украину
Политика, ЕС, ЕК, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Роберт Фицо, транзит газа через Украину
ЕС готов к остановке транзита газа через Украину, заявили в Еврокомиссии
Еврокомиссия: ЕС готов к остановке поставок российского газа через Украину
БРЮССЕЛЬ, 30 дек - ПРАЙМ. Добивающаяся перехода ЕС на более дорогие нероссийские энергоносители Еврокомиссия утверждает, что страны объединения готовы к остановке поставок газа из России через Украину с 1 января 2025 года. Об этом заявила агентству РИА Новости официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.
По ее словам, прекращение поставок с 1 января было ожидаемой ситуацией и ЕС к ней подготовился.
Итконен заверила, что ЕК в координации со странами-членами ЕС "более года специально работает над подготовкой к сценарию прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года и над обеспечением альтернативных поставок для затронутых государств-членов".
Она отметила, что по мнению ЕК, последствия прекращения транзита газа будут иметь ограниченный характер для безопасности снабжения ЕС.
Итконен добавила, газовая инфраструктура ЕС "достаточно гибкая, чтобы доставить газ нероссийского происхождения в центральную и восточную Европу по альтернативным маршрутам" и с 2022 года она "была усилена новыми мощностями для импорта сжиженного природного газа".
Кроме того, она заявила, что безопасность структуры обеспечения Европы газом была усилена в последние годы, в том числе, благодаря энергоэффективности и возобновляемым источникам.
Подписанный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу через Украину заканчивается 31 декабря. "Газпром" в 2023 году поставил по этому маршруту примерно 15 миллиардов кубов газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Киев в течение 2024 года неоднократно заявлял, что не намерен продлевать транзитный договор. Президент РФ Владимир Путин ранее в декабре сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в открытом письме главам ЕК и Евросовета, что игнорирование ЕС решения Владимира Зеленского прекратить транзит приведет к напряженности и ответным мерам.
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