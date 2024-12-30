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Белоруссия выплатила в нацвалюте процентный доход по еврооблигациям

Белоруссия выплатила в нацвалюте процентный доход по еврооблигациям - 30.12.2024, ПРАЙМ

Белоруссия выплатила в нацвалюте процентный доход по еврооблигациям

Белоруссия выплатила в нацвалюте процентный доход по еврооблигациям Belarus-2027 в размере 22,8 миллиона долларов в эквиваленте, сообщила пресс-служба... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T21:01+0300

2024-12-30T21:01+0300

2024-12-30T21:01+0300

экономика

белоруссия

еврооблигации

евробонды belarus-2027

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МИНСК, 30 дек – ПРАЙМ. Белоруссия выплатила в нацвалюте процентный доход по еврооблигациям Belarus-2027 в размере 22,8 миллиона долларов в эквиваленте, сообщила пресс-служба министерства финансов республики. "Двадцать седьмого и тридцатого декабря 2024 года состоялись выплаты процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2027 в размере 22,8 миллиона долларов в эквиваленте, в том числе 9,1 миллиона долларов выплачено при замене еврооблигаций 27 декабря", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале. Отмечается, что средства в сумме 13,7 миллиона долларов зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк", в соответствии с постановлением Совета министров и Национального банка Белоруссии временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств. В июне 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщала, что на фоне западных санкций Белоруссия столкнулась с невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций республики. В результате власти решили в рамках выплат по евробондам перечислять суммы в белорусских рублях на специально открываемые в Беларусбанке счета, а также выработали другие схемы для выполнения своих обязательств перед инвесторами. Временные меры исполнения внешних государственных долговых обязательств предполагают, что владельцы еврооблигаций вправе получать выплаты с этого счета при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации. В сентябре министерство финансов Белоруссии анонсировало начало реализации механизма исполнения обязательств по еврооблигациям республики путем их замены на внутренние государственные облигации через депозитарий-нерезидент НКО АО "Национальный расчетный депозитарий". Дебютное замещение состоялось 27 декабря в отношении еврооблигаций Belarus-2027.

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белоруссия, еврооблигации, евробонды belarus-2027