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Французы назвали самую выдающуюся женщину 2024 года - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Французы назвали самую выдающуюся женщину 2024 года
Французы назвали самую выдающуюся женщину 2024 года - 30.12.2024, ПРАЙМ
Французы назвали самую выдающуюся женщину 2024 года
Французы назвали лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен самой выдающейся женщиной 2024 года, следует из... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T08:43+0300
2024-12-30T08:43+0300
франция
марин ле пен
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ПАРИЖ, 30 дек - ПРАЙМ. Французы назвали лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен самой выдающейся женщиной 2024 года, следует из исследования Ipsos. Так, 30% назвали Ле Пен самой выдающейся женщиной уходящего года, при этом среди мужчин-респондентов за нее проголосовали 33%. На втором месте находится Жизель Пелико (28% средний показатель и 36% среди женщин): она настояла на проведении открытого судебного процесса по делу против ее мужа, который годами накачивал ее наркотиками и приглашал незнакомых мужчин ее насиловать. Рейтинг выдающихся мужчин возглавил призер летней Олимпиады, пловец Лоран Маршан (46% проголосовавших), а лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла занял четвертую строчку (25%). В списке значимых событий 2024 года французы назвали Олимпийские игры в Париже (43%), избрание Дональда Трампа президентом США (38%), а также роспуск парламента Франции (37%). При этом 76% опрошенных отметили, что не считают, что 2025 год будет хорошим для Франции. Опрос был проведен онлайн 11 и 12 декабря, в нем приняли участие 1000 человек в возрасте старше 18 лет.
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франция, марин ле пен
ФРАНЦИЯ, Марин Ле Пен
08:43 30.12.2024
 
Французы назвали самую выдающуюся женщину 2024 года

Французы назвали Марин Ле Пен самой выдающейся женщиной 2024 года

© РИА Новости . Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен
Лидер политической партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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ПАРИЖ, 30 дек - ПРАЙМ. Французы назвали лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен самой выдающейся женщиной 2024 года, следует из исследования Ipsos.
Так, 30% назвали Ле Пен самой выдающейся женщиной уходящего года, при этом среди мужчин-респондентов за нее проголосовали 33%. На втором месте находится Жизель Пелико (28% средний показатель и 36% среди женщин): она настояла на проведении открытого судебного процесса по делу против ее мужа, который годами накачивал ее наркотиками и приглашал незнакомых мужчин ее насиловать.
Рейтинг выдающихся мужчин возглавил призер летней Олимпиады, пловец Лоран Маршан (46% проголосовавших), а лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла занял четвертую строчку (25%).
В списке значимых событий 2024 года французы назвали Олимпийские игры в Париже (43%), избрание Дональда Трампа президентом США (38%), а также роспуск парламента Франции (37%). При этом 76% опрошенных отметили, что не считают, что 2025 год будет хорошим для Франции.
#Лидер Национального фронта Марин Ле Пен и ее отец Жан-Мари Ле Пен - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
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Опрос был проведен онлайн 11 и 12 декабря, в нем приняли участие 1000 человек в возрасте старше 18 лет.
 
ФРАНЦИЯМарин Ле Пен
 
 
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