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В Чехии выразили готовность помочь Словакии с получением газа

В Чехии выразили готовность помочь Словакии с получением газа - 30.12.2024, ПРАЙМ

В Чехии выразили готовность помочь Словакии с получением газа

Прага готова предоставить Словакии свои мощности по транспортировке и хранению природного газа. Об этом сообщило в понедельник агентство ЧТК со ссылкой на главу | 30.12.2024, ПРАЙМ

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чехия

словакия

поставки газа

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ПРАГА, 30 дек – ПРАЙМ. Прага готова предоставить Словакии свои мощности по транспортировке и хранению природного газа. Об этом сообщило в понедельник агентство ЧТК со ссылкой на главу Минпромторга республики Лукаша Влчека. Ранее словацкие власти заявили о проблемах, возникающих в республике в связи с решением Киева прекратить с 1 января 2025 года транспортировку газа из России по территории Украины в Словакию. Премьер-министр страны Роберт Фицо ранее заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе остановки энергопоставок Киеву в случае прекращения транзита газа из России. Президент России Владимир Путин 26 декабря заявил, что Киев наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в ЕС после этого вырастут. Он также сообщил, что Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева. По словам Влчека, прекращение транзита газа через Украину может негативно отразиться на стабильности поставок в некоторые страны региона, но Чехия готова к такой ситуации благодаря стратегическим инвестициям и надежной инфраструктуре. "В то же время наши предыдущие шаги позволяют предоставить Словакии достаточные транспортные и складские мощности", — цитирует агентство заявление Влчека. По мнению чешского министра, отмена немецкой стороной платы за хранение и транспортировку газа по территории ФРГ, одобренная в декабре парламентом страны, теперь также будет способствовать доступным альтернативным поставкам данного вида сырья в регион с запада Европы. С этой стороны континента Чехия получает газ как по трубопроводам из Норвегии, так и СПГ посредством терминала в Нидерландах. По данным минпромторга, газовые хранилища в Чехии в настоящее время заполнены на 63%, в них содержится более 2,2 миллиарда кубометров газа.

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чехия

словакия

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чехия, словакия, поставки газа