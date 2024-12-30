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В "ЕТЕ" назвали самый необычный груз к Новому году

В "ЕТЕ" назвали самый необычный груз к Новому году - 30.12.2024, ПРАЙМ

В "ЕТЕ" назвали самый необычный груз к Новому году

Самым необычным предновогодним заказом, который перевозил международный экспедитор и официальный таможенный представитель ГК "ЕТЕ", стала партия из 1 500... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T15:06+0300

2024-12-30T15:06+0300

2024-12-30T15:06+0300

экономика

россия

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грузы

подарки

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МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Самым необычным предновогодним заказом, который перевозил международный экспедитор и официальный таможенный представитель ГК "ЕТЕ", стала партия из 1 500 кружек, напоминающих интернет-маршрутизатор и скрутку сетевого кабеля, рассказал РИА Новости директор по логистике компании Евгений Школьный. "Самый необычный предновогодний заказ к Новому году - доставка из Китая в Россию 1500 кружек, напоминающих маршрутизатор и скрутку сетевого кабеля. Привезти корпоративные подарки дилеру завода сетевого оборудования необходимо было в сжатые сроки - всего 2 дня", - сказал Школьный. Он отметил, что в канун новогодних праздников номенклатура грузов разнообразна и чаще всего включает как подарки для близких, так и промышленное оборудование, запчасти и комплектующие. Компания "ЕTE" занимается импортом и экспортом товаров по всему миру, доставляет генеральные и сборные грузы, а также осуществляет таможенное оформление во всех таможенных режимах, получает необходимую разрешительную документацию на ввозимые товары как в РФ, так и в ЕС.

https://1prime.ru/20241230/puteshestviya-853958103.html

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россия, новый год, грузы, подарки