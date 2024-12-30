https://1prime.ru/20241230/inflyatsiya-853933129.html

Помощь, откуда не ждали: что будет ценами в 2025 году

Помощь, откуда не ждали: что будет ценами в 2025 году - 30.12.2024, ПРАЙМ

Помощь, откуда не ждали: что будет ценами в 2025 году

В 2025 году инфляция в России окажется под влиянием целого ряда факторов. Экономисты обращают внимание на внутренние и внешние вызовы, с которыми может... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T04:04+0300

2024-12-30T04:04+0300

2024-12-30T04:04+0300

статья

инфляция в россии

цены

санкции против рф

курс доллара к рублю цб рф

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МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ, Олег Обухов. В 2025 году инфляция в России окажется под влиянием целого ряда факторов. Экономисты обращают внимание на внутренние и внешние вызовы, с которыми может столкнуться российская экономика. Одни способны сдержать инфляцию, другие – наоборот ускорить ее рост. Потребуется комплексный подход, сочетающий в себе ювелирное регулирование денежно-кредитной политики и стимулирование реального сектора экономики.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПеред правительством России в 2025 году стоит непростая задача. С одной стороны, необходимо нивелировать негативные инфляционные риски. С другой – создать условия для устойчивого экономического развития, заложив прочную основу на многие годы вперед. В частности, по-прежнему требуется поддержка отечественного бизнеса, чтобы обеспечить ему конкурентоспособность на мировых рынках. Необходим также комфортный инвестиционный климат, чтобы инвесторы, не опасаясь западных санкций, могли спокойно вкладываться в российские проекты. Кроме прочего, желательно по максимуму, насколько это возможно, освобождать отечественное производство от зависимости от импорта. Тогда, вероятнее всего, инфляционной ловушки удастся избежать.Пусть экспорту помогутДополнительным ресурсом для ценовой стабильности и поддержания национальной валюты, говорят экономисты, могли бы быть стабильно высокие цены на нефть, нефтепродукты и газ. Однако сырьевой рынок стабильностью не отличается. Мало того, коллективный Запад обложил санкциями российский экспорт углеводородов так, что приходится постоянно лавировать и находить альтернативные выходы на мировые биржи.Немалую роль в экспортной составляющей страны играют также поставки зерна, металлов, минеральных удобрений и инертных газов. Но и здесь без препонов со стороны США и ЕС не обходится. Если бы не агрессивная политика Вашингтона и Брюсселя, то в целом экспорт был бы хорошим подспорьем в снижении инфляционных ожиданий. Даже несмотря на то, что существуют отдельные структурные проблемы в экономике России, в частности, недостаточная диверсификация.Усугубить инфляционные тенденции может давление на национальную валюту, которое вызвано геополитическими факторами. Собственно, в конце 2024 года как раз это и наблюдалось, что стало одним из катализаторов роста цен. Эти аспекты осложняют прогнозирование и требуют применения гибкой и взвешенной политики правительства. Важнейшим инструментом стабилизации экономики и обеспечения ценовой стабильности в России остается ключевая ставка Банка России, отмечает эксперт финансового маркетплейса "Сравни" Алексей Лоссан."Именно она определяет, насколько доступны кредиты для населения и бизнеса, а также влияет на привлекательность вкладов и курс рубля. Как неоднократно говорили представители регулятора, первый и главный пункт для снижения ставки - возвращение инфляции к целевому уровню в 4 процента в год. В России наблюдается рост ВВП, что приводит к увеличению потребительской инфляции – люди стали больше тратить, что приводит к удорожанию товаров и услуг. В условиях экономической волатильности Банк России будет вынужден держать ключевую ставку на сравнительно высоком уровне, что направлено на снижение перегрева в экономике", – указал экономист.Внутренние вызовыКурс рубля в 2025 году будут зависеть не только от динамики мировых валют, но и от количества денег в экономике. Динамика инфляции также будет зависеть от издержек, связанных с расходами бюджета на льготные программы кредитования производителей, дорогими заимствованиями, индексацией тарифов естественных монополий, а также от цен на автомобильное топливо, предполагает в свою очередь основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров."Удержать рост цен позволит невысокая покупательная способность граждан. В последние месяцы 2024 года власти много говорили о росте доходов, однако он был неравномерным. К тому же, даже те счастливчики, чьи зарплаты индексировались, предпочитали хранить свободные средства на депозитах. Благо, ставки по ним росли до конца года. В 2025 году продолжит снижаться спрос на подорожавшие кредитные продукты, а это значит, что и потребление в целом снизится", – уточняет специалист.Экономику – под уздуАктивная политика Центрального банка России по-прежнему будет важным фактором, влияющим на инфляцию. Регулятор продолжит использовать ключевые инструменты для ужесточения контроля над денежной массой и ростом цен, опасаясь отклонения экономики от траектории сбалансированного роста, продолжает Лоссан."Фактически регулятор работает над снижением сильного экономического роста, который создает, в том числе, диспропорции на рынке труда – наблюдается перегрев спроса на целый перечень профессий. При этом безработица находится на рекордно низком уровне. Единственное, что может сделать правительство в такой ситуации – субсидировать определенные критические отрасли с помощью целевых программ и льготного кредитования, чем оно довольно успешно и занимается".Курсовые рискиНесомненно, выросший курс доллара в 2024 году будет негативно сказываться на стоимости импортных товаров в 2025 году, считает Сидоров."Они закономерно дорожали и продолжат дорожать. Увеличится и стоимость производимых внутри России товаров, поскольку производители нередко используют импортное оборудование и материалы. В дополнение ко всему, если правительство не вернет запрет на экспорт бензина для производителей, отмененный 30 ноября 2024 года, цены на топливо на внутреннем рынке вырастут, что скажется на потребительских ценах в целом, поскольку увеличатся затраты на транспортную логистику", – подчеркнул эксперт.Возможные сценарии динамики инфляцииНе исключено, что произойдет усиление экономических санкций. Они создадут дополнительное давление на национальную валюту, провоцируя рост инфляции. Оптимистичный сценарий предполагает, что России удастся стабилизировать экономическую ситуацию за счет развития внутреннего производства и модернизации ключевых отраслей.Однако при реализации пессимистичного сценария, вероятность которого связана с обострением внешнеэкономической ситуации и внутренними дисбалансами, инфляция может оказаться на уровне 8-10 процентов, что потребует в очередной раз экстренных мер стабилизации со стороны Банка России. Тем более, что инфляция, как признает регулятор, уже более четырех лет превышает целевой уровень.Тем не менее, ЦБ рассчитывает, что в 2025 году России все же удастся удержать показатель в рамках 4,5–5,0 процентов. Правда для этого "потребуется поддерживать жесткие денежно-кредитные условия продолжительное время", так как отмечается замедленное снижение инфляции в развитых странах. Это вынудит центральные банки сохранять ставки на высоких уровнях. На этом фоне Банк России вряд ли пойдет на серьезное смягчение монетарной политики.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

инфляция в россии, цены, санкции против рф, курс доллара к рублю цб рф