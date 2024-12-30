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Сбербанк предъявил свой третий иск к Euroclear Bank

Сбербанк предъявил свой третий иск к Euroclear Bank - 30.12.2024, ПРАЙМ

Сбербанк предъявил свой третий иск к Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать с бельгийского Euroclear Bank более 10,5 миллиарда рублей убытков, следует из... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T12:33+0300

2024-12-30T12:33+0300

2024-12-30T12:33+0300

сбербанк

euroclear bank

санкции против рф

замороженные российские активы

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МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать с бельгийского Euroclear Bank более 10,5 миллиарда рублей убытков, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 24 декабря, он уже принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 5 февраля. Более подробно основания исковых требований пока не сообщаются. Это уже третий иск Сбербанка к Euroclear. Два предыдущих были заявлены о взыскании денежных сумм, заблокированных ответчиком на счетах Сбербанка, открытых в Euroclear Bank, и процентов на эти суммы за пользование чужими денежными средствами. В ноябре арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear Bank в пользу Сбербанка около 25,6 миллиона долларов, около 2,6 миллиона евро, а также менее существенные суммы в нескольких других валютах (всего по курсу на тот момент – более 2,9 миллиарда рублей), в декабре – около 6,4 миллиона долларов, около 161 тысячи австралийских долларов, более 1 тысячи евро, а также проценты на эти суммы – в общем размере более 688 миллионов рублей по курсу на день оглашения решения. АО "Сбербанк КИБ" 25 декабря также обратилось с исковым заявлением к Euroclear Bank и Clearstream Banking. Этот иск к рассмотрению пока не принят, предмет и основания исковых требований не сообщаются. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.

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сбербанк, euroclear bank, санкции против рф, замороженные российские активы