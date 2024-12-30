https://1prime.ru/20241230/isk-853959961.html
Сбербанк предъявил свой третий иск к Euroclear Bank
Сбербанк предъявил свой третий иск к Euroclear Bank - 30.12.2024, ПРАЙМ
Сбербанк предъявил свой третий иск к Euroclear Bank
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать с бельгийского Euroclear Bank более 10,5 миллиарда рублей убытков, следует из... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T12:33+0300
2024-12-30T12:33+0300
2024-12-30T12:33+0300
сбербанк
euroclear bank
санкции против рф
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fd77fde263b7fc0660751b13d498e072.jpg
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать с бельгийского Euroclear Bank более 10,5 миллиарда рублей убытков, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 24 декабря, он уже принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 5 февраля. Более подробно основания исковых требований пока не сообщаются. Это уже третий иск Сбербанка к Euroclear. Два предыдущих были заявлены о взыскании денежных сумм, заблокированных ответчиком на счетах Сбербанка, открытых в Euroclear Bank, и процентов на эти суммы за пользование чужими денежными средствами. В ноябре арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear Bank в пользу Сбербанка около 25,6 миллиона долларов, около 2,6 миллиона евро, а также менее существенные суммы в нескольких других валютах (всего по курсу на тот момент – более 2,9 миллиарда рублей), в декабре – около 6,4 миллиона долларов, около 161 тысячи австралийских долларов, более 1 тысячи евро, а также проценты на эти суммы – в общем размере более 688 миллионов рублей по курсу на день оглашения решения. АО "Сбербанк КИБ" 25 декабря также обратилось с исковым заявлением к Euroclear Bank и Clearstream Banking. Этот иск к рассмотрению пока не принят, предмет и основания исковых требований не сообщаются. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.
https://1prime.ru/20241230/kallas-853958942.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_bd15e36d2b4e0d6356fabc1de8f3d2e6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк, euroclear bank, санкции против рф, замороженные российские активы
Сбербанк, Euroclear Bank, санкции против РФ, замороженные российские активы
Сбербанк предъявил свой третий иск к Euroclear Bank
Сбербанк предъявил свой третий иск к Euroclear Bank на сумму 10,5 млрд рублей
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать с бельгийского Euroclear Bank более 10,5 миллиарда рублей убытков, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 24 декабря, он уже принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 5 февраля. Более подробно основания исковых требований пока не сообщаются.
Это уже третий иск Сбербанка к Euroclear. Два предыдущих были заявлены о взыскании денежных сумм, заблокированных ответчиком на счетах Сбербанка, открытых в Euroclear Bank, и процентов на эти суммы за пользование чужими денежными средствами.
Каллас призвала использовать замороженные активы России для помощи Киеву
В ноябре арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear Bank в пользу Сбербанка около 25,6 миллиона долларов, около 2,6 миллиона евро, а также менее существенные суммы в нескольких других валютах (всего по курсу на тот момент – более 2,9 миллиарда рублей), в декабре – около 6,4 миллиона долларов, около 161 тысячи австралийских долларов, более 1 тысячи евро, а также проценты на эти суммы – в общем размере более 688 миллионов рублей по курсу на день оглашения решения.
АО "Сбербанк КИБ" 25 декабря также обратилось с исковым заявлением к Euroclear Bank и Clearstream Banking. Этот иск к рассмотрению пока не принят, предмет и основания исковых требований не сообщаются.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.